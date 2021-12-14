Яценюк про ліквідаторів аварії на ЧАЕС: Вони дорого заплатили за чужі помилки

14 грудня в Україні вшановують пам'ять учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС

Арсеній Яценюк. Фото: колаж "Сьогодні"

Прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк вшанував пам'ять ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС.

"Сьогодні – День Ліквідатора Чорнобильської аварії. День, коли ми вшановуємо самовіддану і жертовну працю пожежників і лікарів, шахтарів, військових, людей самих різних професій, які врятували країну і цілу Європу від ядерної катастрофи. Вони дорого заплатили за чужі помилки і прорахунки, за ницість тієї політичної системи. Подвиг їх був непоказним, але великим", – написав політик на своїй сторінці у Facebook.

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Яценюк додав, що ніколи не забуде цих людей.

"Вічна пам’ять тим з них, хто вже пішов від нас у засвіти. Низький уклін і глибока повага живим. Ми пам'ятаємо про те, що ви зробили для нині сущих. І нікому не дозволимо про це забути", – підсумував колишній прем'єр.

День пам'яті учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС

Чорнобильська катастрофа, що сталася 1986 року, вважається однією з наймасштабніших техногенних аварій у світі.

Щороку в Україні саме 14 грудня вшановують пам'ять тих героїв, які першими приїхали на виклик та розпочали ліквідацію наслідків вибуху на Чорнобильській АЕС. Офіційно пам'ятну дату було встановлено лише у 2006 році, але ще з 1986 року проводяться різноманітні заходи.

1970 року почалося будівництво Чорнобильської АЕС. Для працівників станції та їх сімей поруч звели місто Прип’ять. А перший енергоблок підключили вже 27 вересня 1977 року. Згодом почали працювати ще 3 енергоблоки.

О першій ночі 26 квітня 1986 року на ЧАЕС почали проводити плановий експеримент, під час якого повинні були відключити систему аварійного охолодження на 4 реакторі і виміряти показники турбогенератора. Внаслідок непрофесійних дій, а також особливості конструкції самого генератора, рівень потужності, який мав становити всього 30%, встановили на 50%.

Реактор кілька годин працював без аварійної системи охолодження, а потім оператор просто не зміг втримати його показники на потрібному рівні. Згідно з інструкцією в такому разі роботу мали зупинити, але працівники станції продовжили експеримент. О 1 годині 23 хвилини пролунало два потужних вибухи, внаслідок яких 4 енергоблок був повністю зруйновано.

Через 5 хвилин після аварії на місце прибули бійці воєнізованої пожежної частини, а це – 14 пожежників і лейтенант Володимир Правик. Йому було всього 24 роки, мав дружину і доньку. Пожежники почали боротьбу з полум’ям. Через деякий час їм на допомогу прибула ще одна машина з пожежної частини в Прип’яті. Вогнеборці не мали дозиметрів, але розуміли, що перебувають на місці сильного радіоактивного випромінювання. Вони прибули туди без будь-якого додаткового обладнання чи захисту. Пожежу вдалося загасити через 5 годин після вибуху.

Люди, які першими прибули на місце аварії, отримали дози випромінювання, несумісні з життям. Симптоми почали проявлятися відразу. Їх відправили на лікування до Москви, але вони померли в перші тижні після катастрофи. Це була 31 людина, серед яких і 24-річний лейтенант. Ще 134 людини отримали променеву хворобу.

Інформація про вибух ретельно приховувалася від громадян урядом СРСР. Сотні тисяч пожежників, рятувальників, медиків працювали протягом кількох місяців в районі ЧАЕС. Їхнє завдання було – зачистити територію від радіоактивних уламків. Саме завдяки цим людям над 4 енергоблоком був зведений захисний саркофаг.

Раніше ми повідомляли, що помер перший директор ЧАЕС Віктор Брюханов.

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Також нагадаємо, у Чорнобильській зоні встановили туристичний рекорд.