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Потрібні переговори з Путіним – іншого виходу немає: Зеленський про важливе питанні щодо Криму

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
19 серпня, 13:03
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Україна навіть сформувала списки кримських в'язнів Кремля, але проблема в тому, що Росія не визнає окупацію півострова
Зеленський тільки з Путіним може вирішити питання політв'язнів. Колаж "Сьогодні"
Зеленський тільки з Путіним може вирішити питання політв'язнів. Колаж "Сьогодні"

В окупованому Криму тривають репресії проти кримських татар і домогтися звільнення політв'язнів, які вже схоплені окупантами, можна тільки шляхом прямих переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним.

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Про це заявив в інтерв'ю українським журналістам з Криму президент Володимир Зеленський.

За його словами, український омбудсмен сформувала списки для взаємного звільнення утримуваних осіб, однак для просування в цьому питанні необхідні переговори з Путіним.

Він пояснив проблему тим, що Росія не визнає окупацію українського півострова: для них вони не політв'язні. Окупанти відокремлюють списки тих, хто перебуває в ОРДЛО, і списки тих, хто знаходиться в Криму і Росії.

"На сьогодні, крім прямих перемовин з президентом Росії щодо кримських в’язнів, я іншого виходу не бачу. Президент РФ сьогодні може спокійно повернути нам наших полонених, навіть якщо він не вважає, що вони політв’язні. Ми готові й до обмінів, і до будь-яких кроків, щоб повернути наших кримчан", – заявив Зеленський.

окупація Криму

  • Крим був незаконно анексований Росією в березні 2014 року після проведення "референдуму", не визнаного ні Україною, ні світовим співтовариством. У тому числі "кримський референдум" не визнає і ООН.
  • Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 р. початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій.
  • У свою чергу Міжнародний кримінальний суд (Гаазький трибунал) визнав, що дії Росії під час окупації Криму розцінюються як військовий конфлікт проти України. У Гаазі зазначають, що цей міжнародний конфлікт може бути розслідуваний за нормами Римського статуту.
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Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявляв, що Крим ніколи не буде російським. Нехай окупанти хоч історію перепишуть і переназвуть кримські міста, але кримських татар позбудуться.

Тим часом до Верховної Ради подано законопроєкт про перехідний період для Донбасу і Криму. Депутати хочуть на законодавчому рівні затвердити, що саме Росія буде нести відповідальність за наслідки окупації.

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