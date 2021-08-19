Нужны переговоры с Путиным – другого выхода нет: Зеленский о важном вопросе по Крыму

Украина даже сформировала списки крымских узников Кремля, но проблема в том, что Россия не признает оккупацию полуострова

Зеленский только с Путиным может решить вопрос политзаключенных. Коллаж "Сегодня"

В оккупированном Крыму продолжаются репрессии против крымских татар и добиться освобождения политзаключенных, которые уже схвачены оккупантами, можно только путем прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Об этом заявил в интервью украинским журналистам из Крыма президент Владимир Зеленский.

По его словам, украинский омбудсмен сформировала списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц, однако для продвижения в этом вопросе необходимы переговоры с Путиным.

Он объяснил проблему тем, что Россия не признает оккупацию украинского полуострова: для них они не политзаключенные. Оккупанты отделяют списки тех, кто пребывает в ОРДЛО, и списки тех, кто находится в Крыму и России.

"На сегодняшний день, кроме прямых переговоров с президентом России в отношении крымских заключенных, я другого выхода не вижу. Президент РФ сегодня может спокойно вернуть нам наших пленных, даже если он не считает, что они политзаключенные. Мы готовы и к обменам, и к любым шагам, чтобы вернуть наших крымчан", – заявил Зеленский.

Оккупация Крыма

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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Напомним, ранее Владимир Зеленский заявлял, что Крым никогда не будет русским. Пусть оккупанты хоть историю перепишут и переназовут крымские города, но от крымских татар не избавятся.

Тем временем в Верховную Раду подан законопроект о переходном периоде для Донбасса и Крыма. Депутаты хотят на законодательном уровне утвердить, что именно Россия будет нести ответственность за последствия оккупации.