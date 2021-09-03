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Не тільки Зеленський. Хто з президентів України був у Білому домі – відео

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
3 вересня, 22:08
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Розповідаємо, як проходили перші особисті зустрічі президентів України і США
Зустріч Зеленського з Байденом відбулася 1 вересня. Колаж: "Сьогодні"
Зустріч Зеленського з Байденом відбулася 1 вересня. Колаж: "Сьогодні"

У Білому домі відбулася зустріч президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена. Переговори лідерів тривали понад дві години.

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Про те, хто ще з українських президентів побував в Білому домі у президента США, розповіли в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна".

Леонід Кравчук – в 1992 і 1994 р.

За пів року до цієї зустрічі президент США у Верховній Раді України закликав українців до збереження оновленого Радянського Союзу, але через три тижні Верховна Рада ухвалила акт проголошення незалежності України.

У березні 1994 року відбувся другий робочий візит Леоніда Кравчука в США. Білл Клінтон і Леонід Кравчук підписали спільну заяву про розвиток дружби і співпраці. Кравчук зустрічався з президентами США всього чотири рази.

Леонід Кучма – 1994 р.

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У 1994 році була підписана Хартія українсько-американського партнерства, дружби і співробітництва. Але підсумком цієї зустрічі стало підписання Будапештського меморандуму про відмову України від ядерної зброї.

У 1996 році було підписано спільну заяву про підтримку демократичних і ринкових процесів в Україні. В цілому Кучма зустрічався з Клінтоном сім разів.

Віктор Ющенко – 2005 і 2008 р.

У спільній заяві за підсумками зустрічі президентів Віктора Ющенка і Джорджа Буша в 2005 році було сказано, що США і Україна вступили в нову еру стратегічного партнерства. У 2008 році – на зустрічі обговорювалися питання про отримання Україною плану дій щодо членства в НАТО і про енергетичну незалежність, однак очікування підтримки від Буша Ющенко не отримав.

Віктор Янукович – без офіційних візитів в США

Віктор Янукович офіційних робочих візитів в США не робив. Його зустрічі з президентами США проходили тільки в межах офіційних заходів.

Петро Порошенко – 2014 і 2017 р.

У вересні 2014 роки зустрічався з президентом США Бараком Обамою, а 19-20 червня 2017 зустрічався з Дональдом Трампом.

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