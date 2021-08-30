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Кравчук не братиме участі у ТКГ щодо Донбасу щонайменше до листопада – Арестович

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
30 серпня, 23:54
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На час реабілітації Леоніда Кравчука після операції ТКГ з Донбасу очолить віце-прем'єр Олексій Резніков, це може тривати до кінця року
Арестович розповів, коли Кравчук повернеться у ТКГ
Арестович розповів, коли Кравчук повернеться у ТКГ / Фото: Колаж: Сьогодні

Перший президент України, глава української делегації у Тристоронній контактній групі з Донбасу Леонід Кравчук не братиме участі у засіданнях ТКГ щонайменше до листопада, оскільки перебуває у складному періоді реабілітації після операції на серці.

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Про це розповів у ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" позаштатний радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

"Наскільки мені відомо, він у складному періоді реабілітації. Людині 87-й рік, операція на серці – це завжди дуже складно", – зазначив Арестович.

Він додав, що під час відсутності Кравчука очолювати українську делегацію в ТКГ буде віце-прем'єр-міністр Олексій Резніков. На думку Арестовича, цей період триватиме до листопада або навіть до грудня 2021 року.

Нагадаємо, операцію на серці Леоніду Кравчуку провели 29 червня. Опісля стало відомо, що вона нібито пройшла за планом без будь-яких побічних проблем, а перший президент незалежної України відновлюється після операції в лікарняній палаті і почувається добре.

Але Кравчук вже майже місяць перебуває у реанімації – він підключений до апарату штучної вентиляції легенів.

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Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, чи замінять Кравчука в ТКГ через проблеми з серцем.

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