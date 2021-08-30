Кравчук не будет участвовать в ТКГ по Донбассу как минимум до ноября – Арестович

На время реабилитации Леонида Кравчука после операции ТКГ по Донбассу возглавит вице-премьер Алексей Резников, это может продлиться до конца года

Арестович рассказал, когда Кравчук вернется в ТКГ / Фото: Коллаж: Сегодня

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук не будет принимать участия в заседаниях ТКГ по меньшей мере до ноября, поскольку находится в сложном периоде реабилитации после операции на сердце.

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Об этом рассказал в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Насколько мне известно, он в сложном периоде реабилитации. Человеку 87-й год, операция на сердце – это всегда очень сложно", – отметил Арестович.

Он добавил, что во время отсутствия Кравчука возглавлять украинскую делегацию в ТКГ будет вице-премьер-министр Алексей Резников. По мнению Арестовича, этот период продлится до ноября или даже до декабря 2021 года.

Напомним, операцию на сердце Леониду Кравчуку провели 29 июня. После стало известно, что она якобы прошла по плану без каких-либо побочных проблем, а первый президент независимой Украины восстанавливается после операции в больничной палате и чувствует себя хорошо.

Но Кравчук уже почти месяц находится в реанимации – он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

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Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, заменят ли Кравчука в ТКГ из-за проблем с сердцем.