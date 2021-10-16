З наших кишень витягнуть 5 мільярдів: Яценюк пояснив, що чекає українців

Україні доведеться купувати газ по величезній ціні, хоча раніше могла закачати набагато дешевше

Яценюк закликав покарати тих, хто завдав державі збитків в 5 мільярдів. Колаж "Сьогодні"

Через несвоєчасну закупівлі газу зараз Україні доведеться сильно переплатити через різький стрибок цін на російського блакитне паливо. З кишень українців витягнуть близько 5 мільярдів доларів, щоб компенсувати втрати.

Про це сказав журналістам в ході Ризької конференції голова Київського безпекового форуму, прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк.

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Він нагадав, що у 2014 році, будучи прем'єром, відмовився від покупки газу у "Газпрому" і відкрив реверсні поставки газу з Європи. А в цьому році Захід дав "зелене світло" російському "Північному потоку – 2" і Москва відразу ж застосувала енергетичну зброю – ціни на газ у світі підскочили з 250 доларів за тисячу кубометрів до 2000 доларів. При цьому політик нарікає, що українська влада упустила можливість купити газ по 250 дол.

"Не всі змогли собі це дозволити, тому що не у всіх є газові сховища. В Україні – одні з найбільших газових сховищ в Європі. На рахунках "Нафтогазу" було 2 мільярди доларів. На ці кошти можна було купити предостатній обсяг газу і закачати їх в сховища. Це не було зроблено. За це несе персональну відповідальність чинна влада України", – сказав Яценюк.

За його словами, ситуація, що склалася, боляче вдарить по простих людях – з кишень українців витягнуть 5 млрд доларів. Він вважає, що парламент повинен невідкладно створити слідчу комісію з цього питання.

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"Це збитки держави і державної компанії НАК "Нафтогаз" через те, що зараз треба купувати газ по 1200 доларів. 5 мільярдів доларів – це сума, яка рівносильна загальним річним видаткам всієї української армії на оборону. Зараз вкрай важливо, щоби збили взагалі цю цінову спекуляцію, яка влаштована російським "Газпромом". Це світова тенденція. А всередині України треба закупити газ і треба, щоби понесли покарання ті, які принесли збитки українській державі на 5 млрд", – підкреслив Арсеній Яценюк.

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