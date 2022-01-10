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Гройсман: Путін мріє здійснити в Україні "казахстанський сценарій"

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
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10 січня, 09:43
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Колишній прем'єр-міністр звернувся до політичних сил в Україні та заявив про вирішальний період для нашої країни
Гройсман закликав українських політиків об'єднатись проти путінської загрози. Колаж "Сьогодні"
Гройсман закликав українських політиків об'єднатись проти путінської загрози. Колаж "Сьогодні"

Очевидна слабкість української влади, а також марнування часу на політичні чвари та боротьбу грає на руку агресору та наближає мрію Кремля повторити в Україні "казахстанський сценарій", коли до незалежної держави увійшли російські війська.

Так прокоментував на своїй сторінці у Facebook події у Казахстані лідер політичної партії "Українська Стратегія" Володимир Гройсман.

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"Путін скористався економічною нестабільністю та політичним хаосом (у Казахстані), щоб російські війська зайшли в незалежну державу. Україна – не Казахстан, та не можна не помічати певні схожості. Як ніколи слабкий уряд, політичний хаос, економічна нестабільність з наростаючою інфляцією. Мрія Путіна – повторити з нами такий самий сценарій. Російські війська біля наших кордонів, а наша влада не помічає цієї реальності. Слабкість української влади робить Путіна сильнішим", – Написав він.

За словами Гройсмана, зараз – вирішальний період, і політична боротьба всередині країни – найгірша помилка.

"Я закликаю всі політичні сили: припиніть воювати між собою. Зараз час об’єднатись, щоб всі сили, досвід та ресурси максимально задіяти для стабілізації ситуації в країні та зміцнення економіки! Ми всі повинні зараз зберегти країну!" – упевнений політик.

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Ситуація у Казахстані

  • У Казахстані 2 січня розпочалися акції протесту через дворазове підвищення цін на пальне. Після трьох днів демонстрацій президент країни Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку уряд, ввів державне регулювання цін та оголосив режим надзвичайного стану в трьох регіонах, проте протести продовжилися.
  • В Алмати – найбільшому місті та першій столиці країни – увечері 4 січня та вночі проти 5-го відбулися зіткнення мітингувальників із силовиками, поліція застосувала газ та світлошумові гранати.
  • Крім того, протести в Казахстані переросли у криваву стрілянину, а військових взяли в полон.
  • Токаєв покликав до Казахстану війська ОДКБ для придушення протестів. Він заявив, що погроми влаштовують терористичні банди, які проходили підготовку за кордоном.

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