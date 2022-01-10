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Гройсман: Путин мечтает провернуть в Украине "казахстанский сценарий"

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
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10 января, 09:43
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Бывший премьер-министр обратился к политическим силами в Украине и заявил о решающем периоде для нашей страны
Гройсман призвал украинских политиков объединиться против путинской угрозы. Коллаж "Сегодня"
Гройсман призвал украинских политиков объединиться против путинской угрозы. Коллаж "Сегодня"

Очевидная слабость украинских властей, а также трата времени на политические распри и борьбу играет на руку агрессору и приближает мечту Кремля повторить в Украине "казахстанский сценарий", когда в независимое государство вошли российские войска.

Так прокомментировал на своей странице в Facebook события в Казахстане лидер политической партии "Украинская Стратегия" Владимир Гройсман.

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"Путин воспользовался экономической нестабильностью и политическим хаосом (в Казахстане), чтобы российские войска зашли в независимое государство. Украина – не Казахстан, но нельзя не замечать определенные сходства. Как никогда слабое правительство, политический хаос, экономическая нестабильность с нарастающей инфляцией. Мечта Путина – повторить с нами такой же сценарий. Российские войска у наших границ, а наша власть не замечает эту реальность. Слабость украинской власти делает Путина сильнее", – написал он.

По словам Гройсмана, сейчас – решающий период, и политическая борьба внутри страны – самая плохая из ошибок.

"Я призываю все политические силы: перестаньте воевать между собой. Сейчас пора объединиться, чтобы все силы, опыт и ресурсы максимально задействовали для стабилизации ситуации в стране и укрепления экономики! Мы все должны сейчас сохранить страну!" – уверен политик.

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Ситуация в Казахстане

  • В Казахстане 2 января начались акции протеста из-за двукратного повышения цен на топливо. После трех дней демонстраций президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, ввел государственное регулирование цен и объявил режим чрезвычайного положения в трех регионах, однако протесты продолжились.
  • В Алматы – крупнейшем городе и первой столице страны – вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты.
  • Кроме того, протесты в Казахстане переросли в кровавую стрельбу, а военных взяли в плен.
  • Токаев позвал в Казахстан войска ОДКБ для подавления протестов. Он заявил, что погромы устраивают "террористические банды", которые проходили подготовку за рубежом.

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