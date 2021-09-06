До 4 тисяч на місяць. Разумков похвалився невисокою комуналкою

Голова Верховної Ради розповів, що платить за комунальні послуги "небагато", оскільки у нього є сонячні панелі і=та двофазний лічильник

Дмитро Разумков розповів, як економить на електроенергії / Фото: Колаж: Сьогодні

У голови Верховної Ради Дмитра Разумкова завжди є гроші до зарплати, а комунальні послуги взимку йому обходилися "недорого", оскільки у нього добре утеплений будинок і стоять сонячні батареї.

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Про це спікер ВР розповів в ефірі "Хард з Влащенко" на каналі "Україна 24".

Так його запитали, скільки він платить за комунальні послуги, і Разумков розповів, що витрачав у зимові місяці не більше 4 тисяч гривень і це для його будинку зовсім небагато.

"Коли був тариф зимовий на електроенергію, в мене небагато виходило. Тому що в мене добре утеплений дім, в мене сонячні панелі... Йшло десь близько 3,5-4 тис. гривень. Це дуже мало для мого будинку, але свого часу я вклав чимало сил і грошей, щоб ось так заощадити", – зазначив він.

Один із глядачів також запитав, чи буває так, що сім'ї Разумкова не вистачає грошей до зарплати.

"На щастя не буває. Я не буду казати неправду – я достатньо заможна людина. У мене багато що було до того як я став головою ВР. Можна підняти подивитися декларацію. Я точно не бідна особа",- прокоментував голова ВР свій матеріальний стан.

Нагадаємо, раніше в Україні офіційно зняли обмеження на відключення населення за заборгованість з оплати вартості комунальних послуг, яка передбачалася законодавством у рамках адаптивного карантину.

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