Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 🎬 Кіно у Венеції 🏅 Медальний залік Паралімпіади 🏅 10 героїв України - нагорода "Сьогодні"
СЬОГОДНІ Влада Лідери

До 4 тисяч на місяць. Разумков похвалився невисокою комуналкою

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
6 вересня, 20:41
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Голова Верховної Ради розповів, що платить за комунальні послуги "небагато", оскільки у нього є сонячні панелі і=та двофазний лічильник
Дмитро Разумков розповів, як економить на електроенергії
Дмитро Разумков розповів, як економить на електроенергії / Фото: Колаж: Сьогодні

У голови Верховної Ради Дмитра Разумкова завжди є гроші до зарплати, а комунальні послуги взимку йому обходилися "недорого", оскільки у нього добре утеплений будинок і стоять сонячні батареї.

Реклама

Про це спікер ВР розповів в ефірі "Хард з Влащенко" на каналі "Україна 24".

Так його запитали, скільки він платить за комунальні послуги, і Разумков розповів, що витрачав у зимові місяці не більше 4 тисяч гривень і це для його будинку зовсім небагато.

"Коли був тариф зимовий на електроенергію, в мене небагато виходило. Тому що в мене добре утеплений дім, в мене сонячні панелі... Йшло десь близько 3,5-4 тис. гривень. Це дуже мало для мого будинку, але свого часу я вклав чимало сил і грошей, щоб ось так заощадити", – зазначив він.

Один із глядачів також запитав, чи буває так, що сім'ї Разумкова не вистачає грошей до зарплати.

"На щастя не буває. Я не буду казати неправду – я достатньо заможна людина. У мене багато що було до того як я став головою ВР. Можна підняти подивитися декларацію. Я точно не бідна особа",- прокоментував голова ВР свій матеріальний стан.

Нагадаємо, раніше в Україні офіційно зняли обмеження на відключення населення за заборгованість з оплати вартості комунальних послуг, яка передбачалася законодавством у рамках адаптивного карантину.

Реклама

Ми також писали, що в Україні скоригували правила отримання субсидій і тепер кількість виплаченої українцям допомоги зменшиться.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Влада
Показати ще
Влада
Дашборд
У тренді
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Опитування
Щоденник незалежності 🇺🇦
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
Курс валют
Курс долара сьогодні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
2693 випадки за добу
Докладніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у серпні
Місячний календар на серпень
Що треба робити
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти