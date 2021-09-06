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До 4 тысяч в месяц. Разумков похвалился невысокой коммуналкой

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня
6 сентября, 20:41
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Председатель Верховной Рады рассказал, что платит за коммунальные услуги "немного", поскольку у него есть солнечные панели и двухфазный счетчик
Дмитрий Разумков рассказал, как экономит на электроэнергии
Дмитрий Разумков рассказал, как экономит на электроэнергии / Фото: Коллаж: Сегодня

У главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова всегда есть деньги до зарплаты, а коммунальные услуги зимой ему обходились "недорого", поскольку у него хорошо утеплен дом и стоят солнечные батареи.

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Об этом спикер ВР рассказал в эфире "Хард с Влащенко" на канале "Украина 24".

Так ему задали вопрос, сколько он платит за коммунальные услуги и Разумков рассказал, что тратил в зимние месяцы не более 4 тысяч гривен и это для его дома совсем немного.

"Когда был тариф зимний на электроэнергию, у меня немного получалось, потому что у меня хорошо утепленный дом, у меня солнечные панели, двухфазный счетчик... Шло где-то около 3,5-4 тыс. гривен. Это очень мало для моего дома, но в свое время я вложил немало сил и денег, чтобы вот так сэкономить", – отметил он.

Один из зрителей также спросил, бывает ли так, что семье Разумкова не хватает денег до зарплаты.

"К счастью не бывает. Я не буду говорить неправду – я достаточно обеспеченный человек. У меня много что было до того, как я стал председателем ВР. Можно поднять декларацию. Я точно не бедный человек", – прокомментировал глава ВР свое материальное состояние.

Напомним, ранее в Украине официально сняли ограничения на отключение населения за задолженность по оплате стоимости коммунальных услуг, которая предусматривалась законодательством в рамках адаптивного карантина.

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Мы также писали, что в Украине скорректировали правила получения субсидий и теперь количество выплаченной украинцам помощи уменьшится.

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