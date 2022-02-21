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Дмитро Співак: До літа у світі встановиться нова конструкція колективної безпеки

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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21 лютого, 09:31
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До літа у світі встановиться нова конструкція колективної безпеки, де США вже не відіграватиме роль головного "двигуна демократії" – Дмитро Співак

Володимир Зеленський виступив із промовою на Мюнхенській конференції з безпеки. Експерти кажуть, що промова Зеленського може увійти в історію, а західні політики, військові, бізнесмени та експерти – аплодували стоячи.

Громадський діяч Дмитро Співак на своїй сторінці Facebook поділився своєю думкою про ситуацію на геополітичній арені та дав оцінку того, на що чекати Україні найближчим часом.

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"Написано талановито та потужно. Це хлопці вміють. Як монолог головного героя трагедійного трилера із сильним фіналом. У багатьох аспектах емоційно і навіть виправдано агресивно. Він вміє це робити і заслуговує на оплески. Незважаючи на це, результат, на жаль, буде незмінно прогнозований. Нічого щодо України не зміниться. Нас не візьмуть до НАТО. Ні зараз, ні в найближчій перспективі. Це питання вирішене. За нас ніхто не воюватиме з Росією за жодних обставин. Більше того, у нас не буде розміщено ракетних озброєнь. На нашій території продовжать з'ясовувати свої відносини США та Британія з Росією, підкидаючи нам кредити та забезпечуючи собі держзамовлення, просуваючи своє озброєння. Німеччина та Франція продовжать нарощувати свою економічну співпрацю з Росією і грати роль миротворців у "нормандському форматі", активно схиляючи Україну до Мінських угод як до безальтернативного плану щодо Донбасу. Китай обмежуватиметься дипломатичними вишуканостями, підтримуючи нашу територіальну цілісність, але у стратегічних питаннях та у відносинах з НАТО гратимуть одну партію з Росією. Сподіваюся, до літа головні гравці до чогось прийдуть і у світі встановиться нова конструкція колективної безпеки, де США вже не відіграватиме роль головного двигуна демократії. До цього часу і наша карта буде розіграна. На жаль, ми навряд чи зможемо вплинути на остаточний сценарій. Великої війни не буде. Вона нікому не вигідна. Найближчим часом, поки йдуть закулісні переговори, ставки ще піднімуть, але протягом місяця почнеться спад у риториці та поступова деескалація", – каже Співак.

Також він впевнений, що відомство Кулеби давно не сприймається у світі, а рівень корупції всередині країни і катастрофічна ситуація в економці змусить владу України йти на уклін і увійти у ще більшу залежність від західних донорів.

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