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Дмитрий Спивак: К лету в мире установится новая конструкция коллективной безопасности

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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21 февраля, 09:31
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К лету в мире установится новая конструкция коллективной безопасности, где США уже не будет играть роль главного "двигателя демократии" – Дмитрий Спивак

Владимир Зеленский выступил с речью на Мюнхенской конференции по безопасности. Эксперты говорят, что речь Зеленского может войти в историю, а западные политики, военные, бизнесмены и эксперты – аплодировали стоя.

Общественный деятель Дмитрий Спивак на своей странице в Facebook поделился своим мнением о ситуации на геополитической арене и дал оценку того, что ждать Украине в ближайшее время.

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"Написано талантливо и мощно. Это ребята умеют. Как монолог главного героя трагедийного триллера с сильным финалом. Во многих аспектах эмоционально и даже оправдано агрессивно. Он умеет это делать и заслуживает аплодисментов. Несмотря на это, результат, к сожалению, будет неизменно прогнозируем. Ничего в отношении Украины не изменится. Нас не возьмут в НАТО. Ни сейчас, ни в ближайшей перспективе. Это вопрос решенный. За нас никто не будет воевать с Россией ни при каких обстоятельствах. Более того, у нас не будут размещены ракетные вооружения. На нашей территории продолжат выяснять свои отношения США и Британия с Россией, подбрасывая нам кредиты и обеспечивая себе госзаказы, продвигая нам свое вооружение. Германия и Франция продолжат наращивать свое экономическое сотрудничество с Россией, и играть роль миротворцев в "нормандском формате", активно склоняя Украину к Минским соглашениям, как к безальтернативному плану в отношении Донбасса. Китай будет ограничиваться дипломатическими изысками, поддерживая нашу территориальную целостность, но в стратегических вопросах и в отношениях с НАТО будут играть одну партию с Россией. Надеюсь, к лету главные игроки к чему-то придут и в мире установится новая конструкция коллективной безопасности, где США уже не будет играть роль главного "двигателя демократии". К этому времени и наша карта будет разыграна. К сожалению, мы навряд ли сможем повлиять на окончательный сценарий. Большой войны не будет. Она никому не выгодна. В ближайшее время, пока идут закулисные переговоры, ставки еще поднимут, но в течение месяца начнется спад в риторике и постепенная деэскалация", — говорит Спивак.

Также, он уверен что ведомство Кулебы давно не воспринимается в мире, а уровень коррупции внутри страны и катастрофическая ситуация в экономке вынудит власть Украины идти на поклон и войти в еще большую зависимость от западных доноров.

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