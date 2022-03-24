Влада
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Влада Лідери

Арсеній Яценюк: Захід має запровадити вторинні санкції проти РФ

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
24 березня, 15:07
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Політик очікує, що на саміті НАТО приймуть рішення, що унеможливлять уникнення Росією санкційних обмежень
Заблоковані західними країнами кошти РФ мають бути стягнуті на відновлення України, заявив Яценюк
Заблоковані західними країнами кошти РФ мають бути стягнуті на відновлення України, заявив Яценюк / Фото: Колаж: Сьогодні

Міжнародне співтовариство повинно створити спеціальний суд для переслідування нацистських злочинів Путіна, який, зокрема, має займатися питанням стягнення коштів РФ, заявив прем’єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк в інтерв’ю Тарасу Березовцю.

Арсеній Яценюк підкреслив важливість того, аби заблоковані західними країнами кошти РФ не могли бути виведені: "Треба, аби наші західні партнери зробили все, щоб ці кошти не втекли від санкцій".

Реклама

"Тому я очікую, що на саміті НАТО, на якому буде президент США Байден, все-таки будуть прийняті рішення по так званих вторинних санкціях. Щоб вони не дали можливості росіянам уникати санкційної політики через різного роду інструменти. Чи то через криптовалюту, чи то через треті країни, різного роду торговельні угоди, чи то через різного роду підходи стосовно того, що Росія вимагає платити рублями за свої енергетичні ресурси", – підкреслив він.

"Зараз важливо утримати ці гроші, далі накладати самі жорсткі санкції. І третє – готувати вже сьогодні юридичну процедуру для стягнення цих коштів для відновлення України", – наголосив Арсеній Яценюк.

Відповідаючи на запитання стосовно можливого уникнення санкції російським олігархом Абрамовичем, він підкреслив, що санкції проти нього необхідні як із боку США, так і з боку Британії та ЄС:

"Я взагалі не вважаю, що якісь там російські олігархи можуть допомогти закінчити війну. Це все – міф. Всі їхні гроші – це корупційні гроші від Путіна. Вони повністю залежні від нього. Всі вони бояться "Новачка", який за ними прийде. І всі вони взагалі – частина Путіна".

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Автори проекту "Влада"
Наші автори
Богдан Приходько Блокадний Маріуполь: місто перетворилося на руїни (фото, відео) Богдан Приходько · Провідний редактор Влада Сьогодні
Богдан Амінов ЄС та Велика Британія ввели санкції особисто проти Путіна Богдан Амінов · Product Lead Дивізіону політичного контенту
Анна Ткаченко "Україна бореться не лише за себе, а й за те, щоб війни не було у європейських столицях" — Ляшко Анна Ткаченко · Провідний редактор Влада Сьогодні
Творча команда
VIP-новини
ТОП публікацій
Сергій Мартинець

Сергій Мартинець

Випускаючий Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Світ
Показати ще
ТОП публікацій
Наталія Магдик

Наталія Магдик

Редактор розділу Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Ексклюзив "Влади"
Більше эксклюзивів
Всі новини
Гроші
Показати ще
ТОП публікацій
Марія Дмитренко

Марія Дмитренко

Редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Стиль життя
Більше про приватне
Всі новини
No Stress
Показати ще
ТОП публікацій
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Разбори: просто про важливе
Більше розборів
Всі новини
Україна
Показати ще
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Лейтенант Пантелюк Сергій - командир взводу. Разом зі своїми бійцями зустрів колону танків поблизу Рівнопілля (Чернігівщина), зумів знищити бронетехніку ворога та зупинив наступ. Отримав поранення, несумісне з життям… Цього ж дня дружина народила йому дочку, яку він так і не встиг побачити. Але вона точно буде пишатися батьком, Героєм України.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Василь Штефко – солдат-доброволець, рота вогневої підтримки 128-ї гірничо-штурмової бригади. Втратив обидві ноги на виробництві (у нього – протези), але це не зупинило 55-річного чоловіка піти у військкомат і переконати всіх, що він буде корисним у захисті батьківщини: "Просто не зміг сидіти вдома. Як і мій батько, який у 1941-му, коли йому було 15, збрехав, що вже повнолітній, і пішов на фронт"... Дружина і 11-річна дочка чекають на воїна з перемогою.
Слава Україні!
Опитування SOCIS, 11-16 лютого 2022
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
23,7%
2
Порошенко Порошенко
21,9%
3
Тимошенко Тимошенко
9,3%
4
Бойко Бойко
8,5%
5
Разумков Разумков
8,2%
6
Мураєв Мураєв
7,7%
7
Смешко Смешко
7,4%
Опитування КМІC, 5 - 13 лютого 2022
Рейтинги партій
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
23,2%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
16,2%
3
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
10,7%
4
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
10,0%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
8,5%
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,1%
7
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
6,3%
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

32.14

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти