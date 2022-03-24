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Арсений Яценюк: Запад должен ввести вторичные санкции против РФ

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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24 марта, 15:07
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Политик ожидает, что на саммите НАТО примут решения, которые не позволят России избежать санкционных ограничений
Заблокированные западными странами средства РФ должны быть взысканы на восстановление Украины, заявил Яценюк
Заблокированные западными странами средства РФ должны быть взысканы на восстановление Украины, заявил Яценюк / Фото: Коллаж: Сегодня

Международное сообщество должно создать специальный суд для преследования нацистских преступлений Путина, который, в частности, должен заниматься взысканием средств РФ, заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк в интервью Тарасу Березовцу.

Арсений Яценюк подчеркнул важность того, чтобы заблокированные западными странами средства РФ не могли быть выведены: "Надо, чтобы наши западные партнеры сделали все, чтобы эти средства не ушли от санкций".

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"Поэтому я ожидаю, что на саммите НАТО, на котором будет президент США Байден, все-таки будут приняты решения по так называемым вторичным санкциям. Чтобы они не дали возможности россиянам избегать санкционной политики через разного рода инструменты. То ли через криптовалюту, то ли через третьи страны, разного рода торговые соглашения, или через разного рода подходы относительно того, что Россия требует платить рублями за свои энергетические ресурсы", – подчеркнул он.

"Сейчас важно удержать эти деньги, дальше налагать самые жесткие санкции. И третье – готовить уже сегодня юридическую процедуру для взыскания этих средств на восстановление Украины", – подчеркнул Арсений Яценюк.

Отвечая на вопрос о возможности избежать санкций российским олигархом Абрамовичем, Яценюк подчеркнул, что санкции против него необходимы как со стороны США, так и со стороны Британии и ЕС:

"Я вообще не считаю, что какие-то российские олигархи могут помочь закончить войну. Это все – миф. Все их деньги – это коррупционные деньги от Путина. Они полностью зависимы от него. Все они боятся "Новичка", который за ними придет. И все они вообще – часть Путина".

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