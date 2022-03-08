Арсеній Яценюк: Україні потрібні жорсткіші санкції проти РФ, включно з ембарго енергетичного сектора Росії

Арсеній Яценюк у програмі HardTalk закликав Захід врятувати життя українців

Ми розуміємо про велику залежність держав – членів ЄС від російського газу. Але набагато легше відновити енергетику та економіку, ніж мати зруйнований світ, який контролюється диктаторами та авторитарними режимами, наголосив прем’єр-міністр України 2014-2016 років у програмі HardTalk зі Стівеном Сакуром на BBC.

Арсеній Яценюк підкреслив, що найбільше Україні зараз потрібні винищувачі, ракети типу "земля-повітря", системи протиповітряної оборони:

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"Нам потрібна додаткова захисна зброя і нам потрібні сильніші і жорсткіші санкції, включно з ембарго енергетичного сектора Росії".

Відповідаючи на запитання ведучого, чи можливі такі кроки з боку Заходу, Арсеній Яценюк нагадав, що лише десять днів тому багато хто скептично ставився до шансів відключення російських банків від SWIFT, заморожування активів російського Центрального банку: "Але це сталося".

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"Ми розуміємо про велику залежність держав – членів ЄС від російського газу, але я розумію, що набагато легше відновити енергетику та економіку, ніж мати зруйнований світ, який контролюється диктаторами та авторитарними режимами. Світ, який не може захистити мирних жителів. Це основа Європейського Союзу. Це основа вільного світу", – підкреслив він.

"Ми можемо відновити економіку, ми можемо надрукувати гроші, ми можемо відновити енергетику. Але спочатку ми повинні врятувати життя українців. Це має бути зроблено. Це мій заклик до вільного світу", – наголосив Арсеній Яценюк.