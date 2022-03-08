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Арсений Яценюк: Украине нужны более жесткие санкции против РФ, включая эмбарго энергетического сектора России

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8 марта, 17:23
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Арсений Яценюк в программе HardTalk призвал Запад спасти жизнь украинцев

Мы понимаем, что государства – члены ЕС очень зависят от российского газа. Но гораздо легче восстановить энергетику и экономику, чем разрушенный мир, который контролируется диктаторами и авторитарными режимами, подчеркнул премьер-министр Украины 2014-2016 годов в программе HardTalk со Стивеном Сакуром на BBC.

Арсений Яценюк подчеркнул, что больше всего Украине сейчас нужны истребители, ракеты типа "земля-воздух", системы противовоздушной обороны:

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"Нам нужно дополнительное защитное оружие и нам нужны более сильные и жесткие санкции, включая эмбарго энергетического сектора России".

Отвечая на вопрос ведущего, возможны ли такие шаги со стороны Запада, Арсений Яценюк напомнил, что всего десять дней назад многие скептически относились к шансам отключения российских банков от SWIFT, замораживания активов российского Центрального банка: "Но это произошло".

"Мы понимаем о большой зависимости государств – членов ЕС от российского газа, но я понимаю, что гораздо легче восстановить энергетику и экономику, чем иметь разрушенный мир, который контролируется диктаторами и авторитарными режимами. Мир, который не может защитить мирных жителей. Это – основа Европейского Союза. Это основа свободного мира", – подчеркнул он.

"Мы можем восстановить экономику, мы можем напечатать деньги, мы можем восстановить энергетику. Но сначала мы должны спасти жизнь украинцев. Это должно быть сделано. Это мой призыв к свободному миру", – подчеркнул Арсений Яценюк.

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