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Арсеній Яценюк за підсумками саміту ЄНП: Зараз час відкрити реальну європейську перспективу України

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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24 лютого, 07:55
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Арсеній Яценюк прокоментував підсумки саміту Європейської народної партії
Арсеній Яценюк
Арсеній Яценюк / Фото: facebook.com/yatsenyuk.arseniy

"Зараз час для найжорсткіших дій, щоб зупинити Путіна. Зараз час – відкрити реальну європейську перспективу України", - наголосив прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк у дописі на Facebook за підсумками участі в саміті Європейської народної партії.

Арсеній Яценюк підкреслив, що нинішній саміт – це важлива спільна нарада керівництва Європейської комісії, Європейського парламенту і Європейської народної партії з керівниками українських політичних партій, які є партнерами та однодумцями ЄНП.

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"Зараз ми – на межі війни. Тож у нас лише дві опції: боротися і вижити, або ж Путін переможе. Але Путін не може перемогти, адже український народ уже показав надзвичайну рішучість 2014 року. Не українці вторглися в Росію, це Путін і Росія вторгаються у вільну, демократичну і проєвропейську країну. Ми боремося за свою Батьківщину. Ми боремося за свої сім’ї і за свою країну", – наголосив він.

Арсеній Яценюк назвав санкції, запроваджені ЄС як кроки стримування путінського режиму, - "не лише сильним знаком, а й потужною дією".

"Путін ще має шанс не увійти в світову історію як Адольф Гітлер. Я досі думаю, що для Путіна ще є шанс передумати. Але якщо він цього не зробить – ми будемо боротися", - додав він.

"Якщо Путін рухатиметься далі, я переконаний, що у вас є пакет санкцій, повністю узгоджений зі США та всередині ЄС і який має бути запроваджений якнайшвидше", – звернувся він до учасників саміту.

Арсеній Яценюк також наголосив на важливості постачання Україні оборонної зброї і висловив вдячність країнам – членам Європейського Союзу, які прийняли таке рішення.

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"Все залежить від усіх нас. Від сили українського народу, від єдності між США і Європейським Союзом та між членами ЄС", - наголосив він.

"Ми встоїмо", – додав Арсеній Яценюк.

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