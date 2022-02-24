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Арсений Яценюк: Сейчас пора открыть реальную европейскую перспективу Украины

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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24 февраля, 07:55
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Арсений Яценюк прокомментировал итоги саммита Европейской народной партии
Арсений Яценюк
Арсений Яценюк / Фото: facebook.com/yatsenyuk.arseniy

"Сейчас время для жесточайших действий, чтобы остановить Путина. Сейчас время – открыть реальную европейскую перспективу Украины", – отметил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в сообщении на Facebook по итогам участия в саммите Европейской народной партии.

Арсений Яценюк подчеркнул, что нынешний саммит – это важное совместное совещание руководства Европейской комиссии, Европейского парламента и Европейской народной партии с руководителями украинских политических партий, являющихся партнерами и единомышленниками ЕНП.

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"Сейчас мы – на грани войны. Поэтому у нас только две опции: бороться и выжить, или Путин победит. Но Путин не может победить, ведь украинский народ уже показал чрезвычайную решительность в 2014 году. Не украинцы вторглись в Россию, это Путин и Россия вторгаются в свободную, демократическую и проевропейскую страну. Мы боремся за свою Родину. Мы боремся за свои семьи и за свою страну", – подчеркнул он.

Арсений Яценюк назвал санкции, введенные ЕС как шаги сдерживания путинского режима, – "не только сильным знаком, но и мощным действием".

"У Путина еще есть шанс не войти в мировую историю как Адольф Гитлер. Я по-прежнему думаю, что для Путина еще есть шанс передумать. Но если он этого не сделает – мы будем бороться", – добавил он.

"Если Путин будет двигаться дальше, я убежден, что у вас есть пакет санкций, полностью согласованный с США и внутри ЕС и который должен быть введен как можно скорее", – обратился он к участникам саммита.

Арсений Яценюк также отметил важность поставки Украине оборонного оружия и выразил благодарность странам – членам Европейского Союза, которые приняли такое решение.

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Все зависит от всех нас. От силы украинского народа, от единства между США и Европейским Союзом и между членами ЕС", – подчеркнул он.

"Мы устоим", – добавил Арсений Яценюк.

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