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Арсеній Яценюк: Щодо російських нафти і газу ЄС варто запровадити схему на кшталт іранської

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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10 березня, 18:35
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Арсеній Яценюк закликає європейських партнерів встановити ембарго на російські енергоносії

Для Росії нафта й газ – це не енергопродукти. Це ще одна зброя Путіна проти вільного світу, наголосив прем’єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк під час Саміту Європейської народної партії.

Арсеній Яценюк нагадав, що США уже прийняли рішення про ембарго російської нафти та газу.

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Він звернувся до європейських партнерів накласти повне ембарго на російські нафту та газ:

"Розумію, що є дискусії щодо можливості ЄС справитися без РФ. На мою думку, ви можете це зробити. І це в інтересах і ваших, і світу".

Він зазначив, що можливо запровадити схожу систему, яка працює щодо Ірану:

"Якщо ви вирішите, а я сподіваюся, ви це зробите, запровадити повне ембарго на російську нафту і газ, ви можете скористатися таким же механізмом, який був запроваджений в Ірані. Як ви знаєте, Іран може продавати свої енергопродукти, але всі надходження від цих продажів накопичуються на окремому депозитному рахунку. Якщо ви дозволите росіянам продавати газ і нафту до Європи, кошти за них можуть акумулюватися в спеціальному європейському банку, і жодної копійки не повернеться в Росію".

За такого механізму, підкреслив він, кошти будуть знаходитися на депозитному рахунку, і цей рахунок може бути відкритий лише після того, як Росія буде відповідати усім критеріям:

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"Ключовий критерій – Росія має припинити війну, вивести свої війська".

Європа також абсолютно в змозі повністю перекрити поставки російського скрапленого газу до ЄС, наголосив він.

Арсеній Яценюк також додав, що опалювальний сезон фактично завершений:

"ЄС має час на те, щоб позбутися залежності від російської нафти і газу".

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