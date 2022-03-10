Арсеній Яценюк закликає європейських партнерів встановити ембарго на російські енергоносії

Для Росії нафта й газ – це не енергопродукти. Це ще одна зброя Путіна проти вільного світу, наголосив прем’єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк під час Саміту Європейської народної партії.

Арсеній Яценюк нагадав, що США уже прийняли рішення про ембарго російської нафти та газу.

Реклама

Він звернувся до європейських партнерів накласти повне ембарго на російські нафту та газ:

Далі по темі Арсеній Яценюк: Щодо російських нафти і газу ЄС варто запровадити схему на кшталт іранської

"Розумію, що є дискусії щодо можливості ЄС справитися без РФ. На мою думку, ви можете це зробити. І це в інтересах і ваших, і світу".

Він зазначив, що можливо запровадити схожу систему, яка працює щодо Ірану:

"Якщо ви вирішите, а я сподіваюся, ви це зробите, запровадити повне ембарго на російську нафту і газ, ви можете скористатися таким же механізмом, який був запроваджений в Ірані. Як ви знаєте, Іран може продавати свої енергопродукти, але всі надходження від цих продажів накопичуються на окремому депозитному рахунку. Якщо ви дозволите росіянам продавати газ і нафту до Європи, кошти за них можуть акумулюватися в спеціальному європейському банку, і жодної копійки не повернеться в Росію".

За такого механізму, підкреслив він, кошти будуть знаходитися на депозитному рахунку, і цей рахунок може бути відкритий лише після того, як Росія буде відповідати усім критеріям:

Реклама

"Ключовий критерій – Росія має припинити війну, вивести свої війська".

Європа також абсолютно в змозі повністю перекрити поставки російського скрапленого газу до ЄС, наголосив він.

Арсеній Яценюк також додав, що опалювальний сезон фактично завершений: