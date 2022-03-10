Арсений Яценюк призывает европейских партнеров ввести эмбарго на российские энергоносители

Для России нефть и газ – это не энергопродукты. Это еще одно оружие Путина против свободного мира, подчеркнул премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк во время Саммита Европейской народной партии.

Арсений Яценюк напомнил, что США уже приняли решение по эмбарго российской нефти и газа.

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Он обратился к европейским партнерам наложить полное эмбарго на российские нефть и газ:

Далее по теме Арсений Яценюк: Для российских нефти и газа ЕС следует ввести схему по примеру иранской

"Понимаю, что есть дискуссии по поводу возможности ЕС справиться без РФ. На мой взгляд, вы можете это сделать. И это в интересах и ваших, и мира".

Он отметил, что можно ввести похожую систему, которая работает по Ирану:

"Если вы решите, а я надеюсь, вы это сделаете, введите полное эмбарго на российскую нефть и газ, вы можете воспользоваться таким же механизмом, который был введен в Иране. Как вы знаете, Иран может продавать свои энергопродукты, но все поступления этих продаж накапливаются на отдельном депозитном счете. Если вы разрешите россиянам продавать газ и нефть в Европу, средства за них могут аккумулироваться в специальном европейском банке, и ни копейки не вернется в Россию".

При таком механизме, подчеркнул он, средства будут находиться на депозитном счете, и этот счет может быть открыт только после того, как Россия будет отвечать всем критериям:

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"Ключевой критерий – Россия должна прекратить войну, вывести свои войска".

Европа также абсолютно в состоянии полностью перекрыть поставки российского сжиженного газа в ЕС, подчеркнул он.

Арсений Яценюк также добавил, что отопительный сезон фактически завершен.