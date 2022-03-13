Арсеній Яценюк: Це ніяка не енергетика, це зброя – Європа зобов'язана відмовитися від російської нафти та газу

До того моменту, доки Європа не відмовиться від російських нафти та газу, доти Росія буде далі фінансувати свою армію за європейські гроші, наголосив прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк в ефірі Прямого каналу.
"З одного боку, запроваджуються санкції. А з іншого боку – ключове джерело для нацистської економіки Путіна, а саме – продаж енергетичних ресурсів – не закрите", – підкреслив він.
Рішення про ембарго на російські енергопродукти ухвалили США, Канада і Велика Британія. Проте обсяг споживання російської нафти Сполученими Штатами – всього-на-всього 7%: "Ключове зараз слово – за Європейським Союзом".
"Більше того, це в інтересах Європейського Союзу – прийняти рішення щодо відмови від енергетичних продуктів Російської Федерації. Тому що це ніяка не енергетика – це зброя, це такі самі касетні бомби, тільки запаковані в "Північний потік-1", "Північний потік-2" і постачання нафти", – наголосив він.
"Чи може це Європа зробити? Так вона зобов’язана це зробити. Перше – для того, щоб допомогти Україні. А друге – вони собі допомагають цим. Тому що нарешті прийшло усвідомлення – пізнувато, правда, – що . Це 20 років пройшло, доки вони здогадалися. Не кажучи вже про злочинні політичні рішення по будівництву "Північного потоку", – підкреслив Арсеній Яценюк.