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Арсений Яценюк: Это никакая не энергетика, это оружие – Европа обязана отказаться от российской нефти и газа

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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13 марта, 18:43
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Сегодня Россия фактически использует европейские деньги за энергоносители в войне против Украины и западных демократий, подчеркнул политик
Россия финансирует свою армию за деньги от энергоносителей, заявил Яценюк
Россия финансирует свою армию за деньги от энергоносителей, заявил Яценюк

До того момента, пока Европа не откажется от российских нефти и газа, до тех пор Россия будет дальше финансировать свою армию за европейские деньги, подчеркнул премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк в эфире Прямого канала.

"С одной стороны, вводятся санкции. А с другой стороны – ключевой источник для нацистской экономики Путина, а именно – продажа энергетических ресурсов – не закрыт", – подчеркнул он.

Решение об эмбарго на российские энергопродукты приняли США, Канада и Великобритания. Однако объем потребления российской нефти Соединенными Штатами – всего-навсего 7%: "Ключевое сейчас слово – за Европейским Союзом".

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"Более того, это в интересах Европейского Союза – принять решение об отказе от энергетических продуктов Российской Федерации. Потому что это никакая не энергетика – это оружие, это такие же кассетные бомбы, только упакованные в "Северный поток-1", "Северный поток-2" и поставки нефти", – подчеркнул он.

"Может ли это сделать Европа? Да она обязана это сделать. Первое – для того, чтобы помочь Украине. А второе – они себе помогают этим. Потому что наконец-то пришло осознание – поздновато, правда, – что Россия фактически сегодня использует европейские деньги в войне против Украины и западных демократий. Это 20 лет прошло, пока они не догадались. Не говоря уже о преступных политических решениях по строительству "Северного потока", – подчеркнул Арсений Яценюк.

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