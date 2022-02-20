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Арсеній Яценюк: Існує шанс уникнути великої війни, якої прагне Путін

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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20 лютого, 10:30
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Сьогодні Україна на вустах і в думках кожного світового лідера і це не просто розмови, а конкретні дії, підкреслив Арсеній Яценюк
Арсеній Яценюк
Арсеній Яценюк / Фото: nfront.org.ua

Арсеній Яценюк вважає, що існує шанс уникнути великої війни, якої прагне Путін. Про це прем’єр-міністр України 2014-2016 років сказав у коментарі телеканалу "Україна 24"

"Цей шанс не дуже великий. Але в цих обставинах він існує. Сподіваюся, що сила наших західних союзників, сила українців, які безпрецедентно показують звитягу і достоїнство, яким треба просто пишатися, – наша сила дасть можливість Україні встояти" – наголосив він.

"Путін не просто брязкає зброєю. Він настільки підняв ставки, в тому числі прийнявши указ про мобілізацію в Російській Федерації, розпочавши ядерні навчання, залякуючи Україну і весь світ, – що тільки наша спільна позиція всіх може його зупинити", - підкреслив Арсеній Яценюк.

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Відповідаючи на запитання щодо виступу Зеленського на Мюнхенській конференції, Арсеній Яценюк наголосив на кількох моментах:

"Можу сказати вам тільки одну річ, яку сприйняла моя душа і моє серце. Одну річ. Коли він сказав, що Україна – в надійних руках. Тому що Україна в надійних руках українців і українських Збройних Сил".

Він підкреслив, що його здивувало, чому Володимир Зеленський жодного разу не сказав, що Путін – це агресор: "Я не почув прізвища Путіна".

Щодо загальної канви Мюнхенської безпекової конференції, зазначив Арсеній Яценюк, "червоною ниткою пройшла тема: "ми будемо боротися за Україну, якщо Путін вчинить акт агресії проти України, ми як один станемо за Україну, введемо санкції, і ми це Путіну так просто не дамо зробити".

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"Сьогодні Україна на вустах і в думках кожного світового лідера. Це не просто розмови, а конкретні дії – з постачанням зброї, з об’єднанням всіх, з підготовкою пакету санкцій, з дуже чітким меседжем Путіну, що він заплатить ціну. Це дуже серйозна підтримка українців і нашої держави", – наголосив Арсеній Яценюк.

Стосовно заяви Зеленського щодо консультацій по Будапештському меморандуму, він зазначив: "У чому проблема консультацій за Будапештським меморандумом? Як завжди, у нас тільки одна проблема, – це Росія і Путін. Саме Росія і Путін (незважаючи на те, що РФ є одним із підписантів меморандуму – ред.) жодного разу не з’явилися на ці консультації. І я переконаний, що і в четвертий чи тридцять четвертий раз Росія так само не з’явиться".

Він нагадав, що з РФ в Україні був підписаний юридично зобов’язуючий документ з точки зору міжнародного права –так званий Великий договір. І саме Росія порушила цю угоду.

"Тому, що стосується консультацій – це політична заява. Але вже зрозуміло, що ці консультації нічим не завершаться", – додав він.

"Проте наші союзники: Сполучені Штати, Великобританія, країни Європейського Союзу і все НАТО – і без консультацій щоденно тиснуть на Росію, поставляють Україні зброю і готові вводити санкції проти Росії", - наголосив Арсеній Яценюк.

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