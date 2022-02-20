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Арсений Яценюк: Есть шанс избежать большой войны, к которой стремится Путин

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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20 февраля, 10:30
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Сегодня Украина на устах и в мыслях каждого мирового лидера и это не просто разговоры, а конкретные действия, подчеркнул Арсений Яценюк
Арсений Яценюк
Арсений Яценюк / Фото: nfront.org.ua

Арсений Яценюк считает, что есть шанс избежать большой войны, к которой стремится Путин. Об этом премьер-министр Украины 2014-2016 годов сказал в комментарии телеканалу "Украина 24"

"Этот шанс не очень велик. Но в этих обстоятельствах он есть. Надеюсь, что сила наших западных союзников, сила украинцев, беспрецедентно показывающих доблесть и достоинство, которым надо просто гордиться, – наша сила позволит Украине устоять", – подчеркнул он.

"Путин не просто бряцает оружием. Он настолько поднял ставки, в том числе приняв указ о мобилизации в Российской Федерации, начав ядерные учения, запугивая Украину и весь мир – что только наша общая позиция всех может его остановить", – подчеркнул Арсений Яценюк.

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Отвечая на вопрос о выступлении Зеленского на Мюнхенской конференции, Арсений Яценюк отметил несколько моментов:

"Могу сказать вам только одну вещь, которую восприняла моя душа и сердце мое. Одну вещь. Когда он сказал, что Украина – в надежных руках. Потому что Украина в надежных руках украинцев и украинских Вооруженных Сил".

Он подчеркнул, что его удивило, почему Владимир Зеленский ни разу не сказал, что Путин – это агрессор: "Я не услышал фамилии Путина".

Относительно общей канвы Мюнхенской конференции безопасности, отметил Арсений Яценюк, "Красной нитью прошла тема: "мы будем бороться за Украину, если Путин совершит акт агрессии против Украины, мы как один станем за Украину, введем санкции, и мы это Путину так просто не дадим сделать".

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Сегодня Украина на устах и в мыслях каждого мирового лидера. Это не просто разговоры, а конкретные действия – с поставками оружия, с объединением всех, с подготовкой пакета санкций, с очень четким месседжем Путину, что он заплатит цену. Это очень серьезная поддержка украинцев и нашего государства", – подчеркнул Арсений Яценюк.

Относительно заявления Зеленского по поводу консультаций по Будапештскому меморандуму, он отметил: "В чем проблема консультаций по Будапештскому меморандуму? Как всегда, у нас только одна проблема – это Россия и Путин. Именно Россия и Путин (несмотря на то, что РФ является одним из подписантов меморандума – ред.) ни разу не явились на эти консультации. И я убежден, что и в четвертый или в тридцать четвертый раз Россия так же не появится".

Он напомнил, что с РФ в Украине был подписан юридически обязывающий документ с точки зрения международного права – так называемый Большой договор. И именно Россия нарушила это соглашение.

"Потому, что касается консультаций – это политическое заявление. Но уже ясно, что эти консультации ничем не завершатся", – добавил он.

"Однако наши союзники: Соединенные Штаты, Великобритания, страны Европейского Союза и все НАТО – и без консультаций ежедневно давят на Россию, поставляют Украине оружие и готовы вводить санкции против России", – подчеркнул Арсений Яценюк.

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