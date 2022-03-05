Арсеній Яценюк: Якщо Путін прорве українську оборону, він не зупиниться на Україні

Україна сьогодні боронить весь західний світ – наголосив політик: "У нас немає днів, у нас є години, і ви повинні приймати рішення"

"Генеральний секретар НАТО заявив, що рішення про закриття неба над Україною зараз не може бути реалізоване. Це неправильно з боку наших союзників. Але якщо ви не можете закрити небо, дайте терміново Україні військову авіацію, винищувачі, засоби протиракетної та протиповітряної оборони", - наголосив прем’єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Якщо ви думаєте, що це стосується тільки України, то моя відповідь нашим західним союзникам була наступна. Україна сьогодні боронить весь західний світ. Якщо, не дай Бог, Путін прорве українську оборону, він не зупиниться на Україні", – наголосив він.

"Меседж для них зрозумілий – терміново постачайте Україні озброєння. Терміново. Не зволікайте. І так зволікали 8 років. Дайте Україні можливість захистити себе, тому що ми й вас захищаємо, шановні європейці і шановні натівці", - підкреслив Арсеній Яценюк.

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Водночас він наголосив, що США та Європа щоденно, навіть неочікувано для Путіна, підвищують санкції, тримають єдність, допомагають Україні: "Це вже серйозний крок уперед".

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"Кожен день, доки ми стоїмо, доки наші військові і наша армія тримає цю орду, – а це нацистська орда, – кожен день приходить все більше і більше розуміння, що Україні треба допомагати більше, більше і більше", – наголосив він.

"Кожен день я стукаю, я з ранку до ночі спілкуюся: Брюссель, Вашингтон, Лондон, Європа, партнери по всьому НАТО – і кажу: хлопці, у нас немає днів, у нас є години, і ви повинні приймати рішення", - підкреслив Арсеній Яценюк.