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Арсений Яценюк: Если Путин прорвет украинскую оборону, он не остановится на Украине

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5 марта, 13:40
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Украина сегодня защищает весь западный мир – подчеркнул политик: "У нас нет дней, у нас есть часы, и вы должны принимать решение"

"Генеральный секретарь НАТО заявил, что решение о закрытии неба над Украиной сейчас не может быть реализовано. Это неправильно со стороны наших союзников. Но если вы не можете закрыть небо, дайте срочно Украине военную авиацию, истребители, средства противоракетной и противовоздушной обороны", – подчеркнул премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк в эфире телеканала "Эспрессо".

Если вы думаете, что это касается только Украины, то мой ответ нашим западным союзникам был следующий. Украина сегодня защищает весь западный мир. Если, не дай Бог, Путин прорвет украинскую оборону, он не остановится в Украине", – подчеркнул он.

"Меседж для них понятен – срочно снабжайте Украину вооружением. Срочно. Не медлите. И так медлили 8 лет. Дайте Украине возможность защитить себя, потому что мы и вас защищаем, уважаемые европейцы и уважаемые натовцы", – подчеркнул Арсений Яценюк.

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В то же время он отметил, что США и Европа ежедневно, даже неожиданно для Путина, повышают санкции, держат единство, помогают Украине: "Это уже серьезный шаг вперед".

"Каждый день, пока мы стоим, пока наши военные и наша армия держит эту орду, – а это нацистская орда, – каждый день приходит все больше и больше понимания, что Украине нужно помогать больше, больше и больше", – подчеркнул он.

"Каждый день я стучу, я с утра до ночи общаюсь: Брюссель, Вашингтон, Лондон, Европа, партнеры по всему НАТО – и говорю: у нас нет дней, у нас есть часы, и вы должны принимать решения", – подчеркнул Арсений Яценюк.

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