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Стріляла очима і отримала торт. Ведуча, що вразила Путіна, похвалилася президентським солодким подарунком (фото)

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
19 жовтня, 19:38
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Журналістці CNBC після інтерв'ю з Путіним подарували торт з його фотографією
Гембл подарували торт з обличчям Путіна. Фото: колаж "Сьогодні"
Гембл подарували торт з обличчям Путіна. Фото: колаж "Сьогодні"

Американська журналістка Хедлі Гембл опублікувала фото торта із зображенням президента Росії Володимира Путіна і написом: "Занадто красива". Це відсилання до компліменту, який глава Кремля зробив Гембл під час інтерв'ю замість відповіді на питання.

За словами дівчини, такий подарунок їй зробили друзі. Відповідне фото з'явилося в Instagram.

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Відомо, що ці слова президент Росії сказав їй під час інтерв'ю на пленарному засіданні форуму "Російська енергетична тиждень". Тоді Гембл намагалася з'ясувати, яку роль відіграє Росія в енергетичній кризі, яка склалась на європейському ринку. Путін відповів на її запитання лише компліментом.

"Красива жінка, симпатична. Я їй кажу одне – вона мені у ту ж мить же зовсім інше. Ніби й не чула, що я сказав", – заявив тоді президент РФ.

Гембл звинуватили у "занадто розкутому вигляді" в Росії

Російський телеведучий Дмитро Кисельов звинуватив журналістку Гембл у зайвій відвертості в спілкуванні з Путіним. Він заявив, що вона нібито хотіла сподобатися і спокусити президента РФ.

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Гембл нібито стріляла очима під час інтерв'ю. Фото: скріншот
Гембл нібито стріляла очима під час інтерв'ю. Фото: скріншот

Кисельов розкритикував і зовнішній вигляд журналістки, а особливо – наряд, в якому вона з'явилася на форумі "Російського енергетичного тижня", де Гембл виступала у якості модератора.

"Хедлі до зустрічі з Путіним дуже готувалася, немов на подіум, наприклад, схудла на кілька кіло. Влізла в маленьке чорне плаття, розпушила волосся", – сказав Кисельов.

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Також він звернув увагу на її лабутени.

Журналістку звинуватили в тому, що вона тягнеться ногою до до Путіна. Фото: з відкритих джерел
Журналістку звинуватили в тому, що вона тягнеться ногою до до Путіна. Фото: з відкритих джерел

"Те, що називається "мова тіла", працювало у Хедлі по повній. Чого вона тільки не витворяла ногами, при цьому за лінією поділу американка нарочито не стежила. Передній розріз дозволяв багато, якщо не надмірно", – заявив російський журналіст.

За словами Кисельова, під спілкування з президентом Росії Гембл постійно облизувала губи, поправляла волосся і стріляла очима. В цілому вона позиціонувала себе як сексуальний об'єкт, заявив Кисельов.

Чорна сукня здалася російському пропагандисту занадто відвертою. Фото: з відкритих джерел
Чорна сукня здалася російському пропагандисту занадто відвертою. Фото: з відкритих джерел

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