Стреляла глазками и получила торт. Ведущая, впечатлившая Путина, похвасталась президентским сладким подарком (фото)

Американская журналистка Хэдли Гэмбл опубликовала фото торта с изображением президента России Владимира Путина и надписью: "Слишком красива". Это отсылка к комплименту, который глава Кремля сделал Гэмбл во время интервью вместо ответа на вопрос.
По словам девушки, такой подарок ей сделали друзья. Соответствующее фото появилось в Instagram.
Известно, что эти слова президент России сказал ей во время интервью на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя". Тогда Гэмбл пыталась выяснить, какую роль играет Россия в энергетическом кризисе, который сложился на европейском рынке. Путин ответил на ее вопрос лишь комплиментом.
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"Красивая женщина, симпатичная. Я ей говорю одно — она мне тут же совершенно другое. Как будто не слышала, что я сказал", — заявил тогда президент РФ.
Гэмбл обвинили в "слишком раскованном виде" в России
Российский телеведущий Дмитрий Киселев обвинил журналистку Гэмбл в излишней откровенности в общении с Путиным. Он заявил, что она якобы хотела понравиться и соблазнить президента РФ.
Киселев раскритиковал и внешний вид журналистки, а в особенности – наряд, в котором она появилась на форуме "Российской энергетической недели", где Гэмбл выступала в качестве модератора.
"Хэдли к встрече с Путиным очень готовилась, словно на подиум, например, похудела на несколько кило. Влезла в маленькое черное платье, распушила волосы", — сказал Киселев.
Также он обратил внимание на ее лабутены.
"То, что называется "язык тела", работало у Хэдли по полной. Чего она только не вытворяла ногами, при этом за линией подола американка нарочито не следила. Передний разрез позволял многое, если не чрезмерное", — заявил российский журналист.
По словам Киселева, в ходе общения с президентом России Гэмбл постоянно облизывала губы, поправляла волосы и стреляла глазками. В целом она позиционировала себя как сексуальный объект, заключил Киселев.
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