Стреляла глазками и получила торт. Ведущая, впечатлившая Путина, похвасталась президентским сладким подарком (фото)

Журналистке CNBC после интервью с Путиным подарили торт с его фотографией

Гэмбл подарили торт с лицом Путина. Фото: коллаж "Сегодня"

Американская журналистка Хэдли Гэмбл опубликовала фото торта с изображением президента России Владимира Путина и надписью: "Слишком красива". Это отсылка к комплименту, который глава Кремля сделал Гэмбл во время интервью вместо ответа на вопрос.

По словам девушки, такой подарок ей сделали друзья. Соответствующее фото появилось в Instagram.

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Известно, что эти слова президент России сказал ей во время интервью на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя". Тогда Гэмбл пыталась выяснить, какую роль играет Россия в энергетическом кризисе, который сложился на европейском рынке. Путин ответил на ее вопрос лишь комплиментом.

"Красивая женщина, симпатичная. Я ей говорю одно — она мне тут же совершенно другое. Как будто не слышала, что я сказал", — заявил тогда президент РФ.

Гэмбл обвинили в "слишком раскованном виде" в России

Российский телеведущий Дмитрий Киселев обвинил журналистку Гэмбл в излишней откровенности в общении с Путиным. Он заявил, что она якобы хотела понравиться и соблазнить президента РФ.

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Гэмбл якобы стреляла глазами во время интервью. Фото: скриншот

Киселев раскритиковал и внешний вид журналистки, а в особенности – наряд, в котором она появилась на форуме "Российской энергетической недели", где Гэмбл выступала в качестве модератора.

"Хэдли к встрече с Путиным очень готовилась, словно на подиум, например, похудела на несколько кило. Влезла в маленькое черное платье, распушила волосы", — сказал Киселев.

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Также он обратил внимание на ее лабутены.

Журналистку обвинили в том, что она тянется ногой к Путину. Фото: из открытых источников

"То, что называется "язык тела", работало у Хэдли по полной. Чего она только не вытворяла ногами, при этом за линией подола американка нарочито не следила. Передний разрез позволял многое, если не чрезмерное", — заявил российский журналист.

По словам Киселева, в ходе общения с президентом России Гэмбл постоянно облизывала губы, поправляла волосы и стреляла глазками. В целом она позиционировала себя как сексуальный объект, заключил Киселев.

Черное платье показалось российскому пропагандисту слишком откровенным. Фото: из открытых источников

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