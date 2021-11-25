Вірастюк перевтілився у депутата-супергероя – кумедне фото у масці

Народний депутат від "Слуги народу" Василь Вірастюк іронічно постав у образі супергероя, зазначивши, що насправді депутати не всесильні.
Своє фото в масці Капітана Америки він опублікував у Facebook.
"Superman, Batman, Mister-A, Spiderman, і т.д. Тобто людина, яка може і вміє все у цьому житті. Для неї немає жодних перешкод ніде та ніколи. Одним словом, напівбог. Саме таким люди бачать нардепа Верховної Ради, а особливо нардепа-мажоритарника", – написав він.
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Вірастюк зазначив, що насправді народний депутат діє і працює виключно в межах своїх повноважень, прописаних законом, і не є ні Робін Гудом, ні ще кимось.
"Для тих, хто в танку – допис писав з певною іронією, опираючись на особисті спостереження за часи роботи на посаді народного депутата ВР", – підкреслив депутат-силач.
Як справи у Вірастюка у Раді?
- Василя Вірастюк потрапив до Верховної Ради за підсумками довиборів на Прикарпатті навесні цього року. 15 червня він офіційно став "слугою народу", прийнявши присягу в сесійній залі парламенту, щоправда, під крики "ганьба". Але його лише розсмішили ці вигуки депутатів. Пізніше Вірастюк розповів, як поставився до криків "ганьба".
- Вірастюк також розповідав, що у Раді є багато професійних депутатів, які насправді займаються гарною справою. Але, звичайно, є серед них і такі, яким він не довіряв би. При цьому він пояснив, у якому разі готовий застосувати силу в Раді.
- На слова нардепа про можливе використання сили у сесійній залі депутат від ОПЗЖ Ілля Кива розповідав, що міг би впоратися з Вірастюком і без рукоприкладства.