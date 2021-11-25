Вірастюк перевтілився у депутата-супергероя – кумедне фото у масці

Нардеп-силач нагадав українцям, що депутати парламенту не мають суперздатностей

Вірастюк приміряв образ Капітана Америки. Колаж "Сьогодні"

Народний депутат від "Слуги народу" Василь Вірастюк іронічно постав у образі супергероя, зазначивши, що насправді депутати не всесильні.

Своє фото в масці Капітана Америки він опублікував у Facebook.

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"Superman, Batman, Mister-A, Spiderman, і т.д. Тобто людина, яка може і вміє все у цьому житті. Для неї немає жодних перешкод ніде та ніколи. Одним словом, напівбог. Саме таким люди бачать нардепа Верховної Ради, а особливо нардепа-мажоритарника", – написав він.

Вірастюк в образі. Фото: facebook.com/vasyl.virastyuk

Вірастюк зазначив, що насправді народний депутат діє і працює виключно в межах своїх повноважень, прописаних законом, і не є ні Робін Гудом, ні ще кимось.

"Для тих, хто в танку – допис писав з певною іронією, опираючись на особисті спостереження за часи роботи на посаді народного депутата ВР", – підкреслив депутат-силач.

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Як справи у Вірастюка у Раді?