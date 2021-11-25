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Вірастюк перевтілився у депутата-супергероя – кумедне фото у масці

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
25 листопада, 15:15
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Нардеп-силач нагадав українцям, що депутати парламенту не мають суперздатностей
Вірастюк приміряв образ Капітана Америки. Колаж "Сьогодні"
Вірастюк приміряв образ Капітана Америки. Колаж "Сьогодні"

Народний депутат від "Слуги народу" Василь Вірастюк іронічно постав у образі супергероя, зазначивши, що насправді депутати не всесильні.

Своє фото в масці Капітана Америки він опублікував у Facebook.

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"Superman, Batman, Mister-A, Spiderman, і т.д. Тобто людина, яка може і вміє все у цьому житті. Для неї немає жодних перешкод ніде та ніколи. Одним словом, напівбог. Саме таким люди бачать нардепа Верховної Ради, а особливо нардепа-мажоритарника", – написав він.

Вірастюк в образі. Фото: facebook.com/vasyl.virastyuk

Вірастюк зазначив, що насправді народний депутат діє і працює виключно в межах своїх повноважень, прописаних законом, і не є ні Робін Гудом, ні ще кимось.

"Для тих, хто в танку – допис писав з певною іронією, опираючись на особисті спостереження за часи роботи на посаді народного депутата ВР", – підкреслив депутат-силач.

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Як справи у Вірастюка у Раді?

  • Василя Вірастюк потрапив до Верховної Ради за підсумками довиборів на Прикарпатті навесні цього року. 15 червня він офіційно став "слугою народу", прийнявши присягу в сесійній залі парламенту, щоправда, під крики "ганьба". Але його лише розсмішили ці вигуки депутатів. Пізніше Вірастюк розповів, як поставився до криків "ганьба".
  • Вірастюк також розповідав, що у Раді є багато професійних депутатів, які насправді займаються гарною справою. Але, звичайно, є серед них і такі, яким він не довіряв би. При цьому він пояснив, у якому разі готовий застосувати силу в Раді.
  • На слова нардепа про можливе використання сили у сесійній залі депутат від ОПЗЖ Ілля Кива розповідав, що міг би впоратися з Вірастюком і без рукоприкладства.

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