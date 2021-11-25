Вирастюк перевоплотился в депутата-супергероя – забавное фото в маске

Народный депутат от "Слуги народа" Василий Вирастюк иронично предстал в образе супергероя, отметив, что на самом деле депутаты не всесильны.
Свое фото в маске Капитана Америки он опубликовал в Facebook.
"Superman, Batman, Mister-A, Spiderman, и т.д. То есть человек, который может и умеет все в этой жизни. Для него нет никаких препятствий нигде и никогда. Одним словом, полубог. Именно таким люди видят нардепа Верховной Рады, а особенно нардепа-мажоритарщика", – написал он.
Далее по теме
Вирастюк отметил, что на самом деле народный депутат действует и работает исключительно в пределах своих полномочий, прописанных законом, и не является ни Робин Гудом, ни кем-то еще.
"Для тех, кто в танке – пост писал с определенной иронией. Опираясь на личные наблюдения за время работы в должности народного депутата ВР", – подчеркнул депутат-силач.
Как дела у Вирастюка в Раде?
- Василия Вирастюк попал в Верховную Раду по итогам довыборов на Прикарпатье весной этого года. 15 июня он официально стал "слугой народа", приняв присягу в сессионном зале парламента, правда под крики "ганьба". Но его только рассмешили эти крики депутатов. Позже Вирастюк рассказал, как отнесся к крикам "ганьба".
- Вирастюк также рассказывал, что в Раде есть много профессиональных депутатов, которые на самом деле занимаются хорошим делом. Но, конечно, есть среди них и такие, которым он бы не доверял. При этом он объяснил, в каком случае готов применить силу в Раде.
- На слова нардепа о возможном использовании силы в сессионном зале депутат от ОПЗЖ Илья Кива рассказывал, что мог бы справиться с Вирастюком и без рукоприкладства.