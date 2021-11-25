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Вирастюк перевоплотился в депутата-супергероя – забавное фото в маске

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
25 ноября, 15:15
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Нардеп-силач напомнил украинцам, что у депутаты парламента нет суперспособностей
Вирастюк примерил образ Капитана Америки. Коллаж "Сегодня"
Вирастюк примерил образ Капитана Америки. Коллаж "Сегодня"

Народный депутат от "Слуги народа" Василий Вирастюк иронично предстал в образе супергероя, отметив, что на самом деле депутаты не всесильны.

Свое фото в маске Капитана Америки он опубликовал в Facebook.

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"Superman, Batman, Mister-A, Spiderman, и т.д. То есть человек, который может и умеет все в этой жизни. Для него нет никаких препятствий нигде и никогда. Одним словом, полубог. Именно таким люди видят нардепа Верховной Рады, а особенно нардепа-мажоритарщика", – написал он.

Вирастюк в образе. Фото: facebook.com/vasyl.virastyuk

Вирастюк отметил, что на самом деле народный депутат действует и работает исключительно в пределах своих полномочий, прописанных законом, и не является ни Робин Гудом, ни кем-то еще.

"Для тех, кто в танке – пост писал с определенной иронией. Опираясь на личные наблюдения за время работы в должности народного депутата ВР", – подчеркнул депутат-силач.

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Как дела у Вирастюка в Раде?

  • Василия Вирастюк попал в Верховную Раду по итогам довыборов на Прикарпатье весной этого года. 15 июня он официально стал "слугой народа", приняв присягу в сессионном зале парламента, правда под крики "ганьба". Но его только рассмешили эти крики депутатов. Позже Вирастюк рассказал, как отнесся к крикам "ганьба".
  • Вирастюк также рассказывал, что в Раде есть много профессиональных депутатов, которые на самом деле занимаются хорошим делом. Но, конечно, есть среди них и такие, которым он бы не доверял. При этом он объяснил, в каком случае готов применить силу в Раде.
  • На слова нардепа о возможном использовании силы в сессионном зале депутат от ОПЗЖ Илья Кива рассказывал, что мог бы справиться с Вирастюком и без рукоприкладства.

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