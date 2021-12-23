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Одного Зеленського нам мало? Банкова показала відео з "двійником президента"

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
23 грудня, 19:45
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Володимир Зеленський опинився у двох місцях одночасно
Між цими фотографіями Володимира Зеленського лише кілька місяців / Колаж "Сьогодні"
Між цими фотографіями Володимира Зеленського лише кілька місяців / Колаж "Сьогодні"

Відомо, що лідери багатьох країн воліють мати двійників насамперед із метою безпеки. Раніше наш президент не був помічений у ситуаціях, коли можна було запідозрити, що він також користується послугами схожої людини. Проте нині на сторінках Офісу президента України з'явилося цікаве відео із конференції послів України "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави", яка відбулася 21-22 грудня у Гуті Івано-Франківської області.

На опублікованому ролику Володимир Зеленський опинився у двох місцях одночасно – на трибуні та у залі для глядачів. Тут же спостерігачі зазначили, очевидно, що такої помилки допустили під час відеомонтажу. Проте вони не виключають, що все ж таки один із Зеленських на відео – двійник президента.

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Двійники лідерів

Найбільше розмов про двійники президента Росії Володимира Путіна. Сам він в інтерв'ю розповідає, що таку послугу йому пропонують працівники служби безпеки. Однак він нібито нею ніколи не користувався.

Проте журналісти навіть систематизували фотодані про двійників Путіна, настільки різним часто буває людина, яка представляється господарем Кремля.

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Двійники Путіна. Знайди справжнього...
Двійники Путіна. Знайди справжнього...

Наявність двійників підозрюють у лідера КНДР Кім Чен Ына. Наприклад, дуже підозрілим для публіки виглядає той факт, що нещодавно він схуд на 20 кг за відсутності очевидних проблем зі здоров'ям.

Навіть колишню першу леді США Меланію Трамп один раз запідозрили, що вона найняла собі двійника на передвиборчі дебати чоловіка.

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