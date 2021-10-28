Проблеми зі здоров'ям? Кім Чен Ин схуд на 20 кілограмів

Раніше лідер північної Кореї важив близько 140 кілограмів

Кім Чен Ин під час трапези. Фото: GETTY IMAGES

Розвідка Південної Кореї дізналася, що лідер північної країни-сусідки Кім Чен Ин схуд на 20 кг, однак очевидних проблем зі здоров'ям у нього немає.

Про це повідомляє інформагентство Yonhap.

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Що відомо

Один із депутатів південнокорейського парламенту коротко розповів журналістам про звіт представників Національної служби розвідки на закритій сесії парламенту.

Спецслужби спростували чутки, що режим Північної Кореї використовує двійника для Кім Чен Ина, але зазначили, що він схуд приблизно на 20 кг. Таку оцінку спецслужби здійснили внаслідок застосування штучного інтелекту та інших наукових методів вимірювання.

Також розвідники розповіли цікаву деталь: на останніх кількох офіційних заходах Кім Чен Ин наказав зняти портрети Кім Ір Сена та Кім Чен Іра.

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Стан здоров'я керівника Північної Кореї часто стає предметом здогадів та спекуляцій, адже у разі його нездатності очолювати країну режим чекають на непередбачувані зміни. Офіційно жоден наступник був представлений.

КНДР: коротка довідка

Протягом багатьох років Північна Корея є однією з найзакритіших країн світу. Це одна з небагатьох країн, де при владі досі залишаються комуністи.

КНДР утворилася 1948 року на тлі хаосу, що панував після закінчення Другої світової війни. Чільною постаттю в її історії був "великий керівник" Кім Ір Сен, який протягом майже півстоліття визначав політику країни.

Після Корейської війни Кім Ір Сен почав насаджувати в країні свою особисту філософію чучхе (опори на власні сили), яка лягла в основу всього розвитку Північної Кореї.

У країні панує культ особистості керівників. Після смерті "великого керівника" влада перейшла його синові Кім Чен Іру, хоча пост голови держави "навічно закріплений" за Кім Ір Сеном.

В даний час країною офіційно керує онук Кім Ір Сена Кім Чен Ин.

Десятиліття жорсткого контролю з боку держави призвели до застою в економіці. За оцінками гуманітарних організацій, з середини 1990-х років до двох мільйонів людей померли через гостру нестачу їжі, викликану природними катастрофами і помилками економічної політики. Щоб прогодувати населення, країна отримує гуманітарну продовольчу допомогу з-за кордону.

Тоталітарний режим КНДР звинувачують також в систематичних порушеннях прав людини. З країни доходять звістки про тортури, публічні страти, використання рабської праці, насильницькі аборти і умертвіння немовлят у "виправно-трудових" таборах. За оцінками правозахисної групи Amnesty International, що базується в США, у Північній Кореї налічується до 200 тисяч політв'язнів.

Протягом багатьох років Пхеньян називав кожен новий уряд Південної Кореї американськими "маріонетками", але візит південнокорейського президента Кім Де Чжуна 2000 року окреслив відлигу у відносинах. Мета проголошеної Сеулом "сонячної політики" стосовно КНДР – домогтися у країні змін за допомогою діалогу і надання допомоги.

Ударом по боязких спробах налагодити відносини з рештою світу стало рішення Пхеньяна 2002 року знову запустити свій ядерний реактор і видворити з країни міжнародних інспекторів. Вважається, що КНДР має невелику кількість ядерних зарядів і веде роботи зі збагачення урану. Сама Північна Корея вже оголосила себе ядерною державою і активно розвиває ракетну програму.

У жовтні 2006 року КНДР оголосила, що нею було успішно проведено ядерне випробування, що викликало тривогу в сусідніх країнах.

Внаслідок переговорів, які переривалися і знову поновлювалися протягом багатьох років, у лютому 2007 року була досягнута домовленість, за якою Пхеньян погодився заглушити свій ядерний реактор в обмін на паливо і продовольство. У липні того ж року в КНДР були допущені інспектори Міжнародного агентства ООН з атомної енергії (МАГАТЕ), які підтвердили зупинку реактора в Йонбені. Однак виконання домовленостей періодично зривається, а Пхеньян час від часу вдається до шантажу.

За чисельністю регулярної армії КНДР займає одне з перших місць в світі, а все життя в країні пройнято духом мілітаризму. Однак, за наявними даними, рівень підготовки, дисципліни і оснащеності північнокорейських збройних сил вельми невисокий.

Раніше ми повідомляли, що КНДР готова відновити "ядерні" переговори з США в обмін на дорогі лікери та костюми.

Також нагадаємо, Кім Чен Ин поскаржився на "найгіршу в історії ситуацію" в КНДР.