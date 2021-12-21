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Милота дня. У Байдена з'явився новий друг у Білому домі – зворушливе відео

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
21 грудня, 17:08
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Попередній друг покусав представника секретної служби
Більшість президентів США мали хвостатого друга / Колаж "Сьогодні"
Більшість президентів США мали хвостатого друга / Колаж "Сьогодні"

У президента США Джозефа Байдена з'явився новий хвостатий друг. Це щеня німецької вівчарки на прізвисько Коммандер, який заїхав до Білого дому у понеділок, 20 грудня.

Про це повідомляється на сторінці президента США у Телеграмі.

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Доля Коммандера

Як повідомляють американські журналісти, щеня з'явилося в Білому домі після того, як влітку померла улюблена вівчарка президента на прізвисько Чемп, якій було 13 років. Байден також має песика Мейджора. Проте йому довелося переїхати до друзів після того, як він вкусив представника секретної служби та садівника. Ветеринари прийшли до висновку, що Мейджору краще жити в спокійній обстановці.

За інформацією CNN, Коммандер став подарунком Байдену на день народження (20 листопада) від його брата Джеймса Байдена та невістки Сари Байден. Цуценю лише три місяці.

Вихованці лідерів

У 2019 році прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон взяв із притулку цуценя породи джек-рассел-тер'єр.

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У 2017 році президент Франції Еммануель Макрон узяв із притулку собачку на прізвисько Немо – метис грифона та лабрадора.

Також у 2017 році вихованець американського лідера Барака Обами вкусив за обличчя 18-річну дівчину, що прийшла у Білий дім.

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