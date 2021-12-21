Милота дня. У Байдена появился новый друг в Белом доме – трогательное видео

Предыдущий друг покусал представителя секретной службы

У большинства президентов США был хвостатый друг / Коллаж "Сегодня"

У президента США Джозефа Байдена появился новый хвостатый друг. Это щенок немецкой овчарки по кличке Коммандер, который заехал в Белый дом в понедельник, 20 декабря.

Об этом сообщается на странице президента США в Телеграме.

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Судьба Коммандера

Как сообщают американские журналисты, щенок появился в Белом доме после того, как летом умерла любимая овчарка президента по кличке Чемп, которой было 13 лет. У Байдена также есть пес Мэйджор. Однако ему пришлось переехать к друзьям после того, как он укусил представителя секретной службы и садовника. Ветеринары пришли к заключению, что Мэйджору лучше жить в спокойной обстановке.

По информации CNN, Коммандер стал подарком Байдену на день рождения (20 ноября) от его брата Джеймса Байдена и невестки Сары Байден. Щенку всего три месяца.

Питомцы лидеров

В 2019 году премьер-министр Великобритании Борис Джонсон взял из приюта щенка породы джек-рассел-терьер.

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В 2017 году президент Франции Эммануэль Макрон взял из приюта собачку по кличке Немо – метис грифона и лабрадора.

Также в 2017 году питомец американского лидера Барака Обамы укусил за лицо пришедшую в Белый дом 18-летнюю девушку.