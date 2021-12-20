Мендель носить Prada – журналістка "вигуляла" куртку бренду за $3 тис.

Колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель "вигуляла" куртку відомого бренду Prada, оригінал якої коштує більше 3 тисяч доларів. Свій модний "лук" вона "засвітила" в Instagram.
Вона опублікувала сторіс прямо з автомобіля.
"Ну який ранок без кави", – сказала Юлія Мендель.
Далі по темі
А ми підглянули, що журналістка була одягнена у стильну куртку із логотипом відомого бренду Prada. Виявляється, оригінал від цієї фірми коштує 3100 доларів. Але не факт, що Мендель заплатила таку значну суму – репліки цього ж бренду можуть коштувати від 1500 до 7000 грн.
Фото з модницею Юлією Мендель все в тій же куртці опублікувала в Instagram журналістка Софія Рудік.
Що відомо про Мендель?
- 9 липня Володимир Зеленський звільнив Юлію Мендель з посади речника президента України.
- У новому інформаційному сезоні проекту "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" Юлія Мендель коментує події, що відбуваються в Україні та світі.
- Також Юлія Мендель написала і видала книгу "Кожен із нас президент". Колишня прессекретарка періодично викладає фрагменти своєї роботи. Спочатку вона розповідала про Гітлера, генетичний код щастя і херсонський суржик, а пізніше про те, чому Порошенко більше не стане президентом.