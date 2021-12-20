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Мендель носить Prada – журналістка "вигуляла" куртку бренду за $3 тис.

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
20 грудня, 13:31
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Журналістка показала в Instagram, як починається її ранок
Мендель засвітилася у стильній куртці. Колаж "Сьогодні"
Мендель засвітилася у стильній куртці. Колаж "Сьогодні"

Колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель "вигуляла" куртку відомого бренду Prada, оригінал якої коштує більше 3 тисяч доларів. Свій модний "лук" вона "засвітила" в Instagram.

Вона опублікувала сторіс прямо з автомобіля.

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"Ну який ранок без кави", – сказала Юлія Мендель.

Юлія Мендель в Prada насолоджується кавою. Скріншот

А ми підглянули, що журналістка була одягнена у стильну куртку із логотипом відомого бренду Prada. Виявляється, оригінал від цієї фірми коштує 3100 доларів. Але не факт, що Мендель заплатила таку значну суму – репліки цього ж бренду можуть коштувати від 1500 до 7000 грн.

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Фото з модницею Юлією Мендель все в тій же куртці опублікувала в Instagram журналістка Софія Рудік.

Юлія Мендель (ліворуч) та Софія Рудік. Фото: instagram.com/sophiarudik

Що відомо про Мендель?

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