Мендель носит Prada – журналистка "выгуляла" куртку бренда за $3 тыс.

Журналистка показала в Instagram, как начинается ее утро

Мендель засветилась в стильной куртке. Коллаж "Сегодня"

Бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель "выгуляла" куртку известного бренда Prada, оригинал которой стоит больше 3 тысяч долларов. Свой модный "лук" она "засветила" в Instagram.

Она опубликовала сторис прямо из автомобиля.

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"Ну какое утро без кофе", – сказала Юлия Мендель.

Юлия Мендель в Prada наслаждается кофе. Скриншот

А мы подсмотрели, что журналистка была одета в стильную куртку с логотипом известного бренда Prada. Оказывается, оригинал от этой фирмы стоит 3100 долларов. Но не факт, что Мендель заплатила столь внушительную сумму – реплики этого же бренда могут стоить от 1500 до 7000 грн.

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Фото с модницей Юлией Мендель все в той же куртке опубликовала в Instagram журналистка София Рудик.

Юлия Мендель (слева) и София Рудик. Фото: instagram.com/sophiarudik

Что известно о Юлии Мендель?