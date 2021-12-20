Мендель носит Prada – журналистка "выгуляла" куртку бренда за $3 тыс.

Бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель "выгуляла" куртку известного бренда Prada, оригинал которой стоит больше 3 тысяч долларов. Свой модный "лук" она "засветила" в Instagram.
Она опубликовала сторис прямо из автомобиля.
"Ну какое утро без кофе", – сказала Юлия Мендель.
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А мы подсмотрели, что журналистка была одета в стильную куртку с логотипом известного бренда Prada. Оказывается, оригинал от этой фирмы стоит 3100 долларов. Но не факт, что Мендель заплатила столь внушительную сумму – реплики этого же бренда могут стоить от 1500 до 7000 грн.
Фото с модницей Юлией Мендель все в той же куртке опубликовала в Instagram журналистка София Рудик.
Что известно о Юлии Мендель?
- 9 июля Владимир Зеленский уволил Юлию Мендель с должности пресс-секретаря президента Украины.
- В новом информационном сезоне проекта "Реальная политика с Евгением Киселевым" Юлия Мендель комментирует события, происходящие в Украине и мире.
- Также Юлия Мендель написала и издала книгу "Каждый из нас президент". Бывшая пресс-секретарь периодически выкладывает фрагменты своей работы. Сначала она рассказывала о Гитлере, генетическом коде счастья и херсонском суржике, а позже о том, почему Порошенко больше не станет президентом.