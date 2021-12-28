Квартира під Києвом, величезні паї та мамина іномарка — що знайшли у декларації "слуги" Галушки

"Слуга народу" Микола Галушко виявився далеко не найбагатшим парламентарієм цього скликання

Нардеп Галушко їздить на маминій іномарці та скандалить з поліцейськими / Колаж "Сьогодні"

"Слуга народу" Микола Галушко – той народний депутат, який на відео річної давності сперечався з працівниками патрульної поліції, називаючи їх "деб*лами" за те, що правоохоронці зупинили його автомобіль на дорозі і вимагали показати документи.

Кому належить транспортний засіб, за який так боровся політик, і що журналісти знайшли у його декларації – розкаже сайт "Сьогодні".

Реклама

Все найкраще — батькам

"Машиною розбрату" виявилася Toyota Land Cruiser 200 2020 року випуску. Ця марка вказана в електронній декларації для НАЗК Галушко. Щоправда, вона перебуває у власності матері депутата. Вартість іномарки позначена майже в 2 з половиною мільйони гривень.

Іномарки нардепа Миколи Галушко, зазначені у його е-декларації / Скріншот

Перлини автопарку

Елітний джип – не єдиний залізний кінь у автопарку політика. У його власності є й скромніший LEXUS LS460 СЕДАН-У 2007-го року вартістю майже 300 тисяч гривень.

Реклама

До того ж, у травні цього року Галушка придбав BMW K1600GTL 2012-го року. Ціну вказав на рівні 60 тисяч гривень.

Новопридбаний автомобіль із декларації нардепа Галушко / Скріншот

Аграрій у душі

У фінансовій звітності у "слуги народу" внесено чотири земельні ділянки. Усі вони розташовані у Броварах чи Броварському районі під Києвом. Вартість двох ділянок не написана. Але решту дві оцінено у 2054 та 4897 у національній валюті.

Реклама

Земельні паї народного депутата під Києвом / Скріншот

Депутатська житлова площа

Ділянки землі в одному районі політик обирав недаремно. У районному центрі він купив собі квартиру. Житлова площа у півсотні квадратних метрів у Галушки з'явилася ще 2008 року. Згідно з записами у декларації, політик віддав за неї 530 250 гривень.

Квартира народного обранця від монобільшості з його декларації / Скріншот

Кровні гроші

Для НАЗК представник монобільшості чесно вписав свій дохід від законодавчої діяльності у розмірі 441 849. Якщо поділити, то за 2020 рік роботи у Верховній Раді цей нардеп отримував майже по 37 тисяч гривень щомісяця.

Дохід Миколи Галушко від депутатської діяльності / Скріншот

Зміни у фінансовому становищі

Нардеп зі "Слуги народу" двічі у 2021-му році вказував зміни у декларації завдяки надходженням доходів від відчуження майна (крім цінних паперів та корпоративних прав). По 298 150 та 60 000 гривень відповідно.

Доповнення у декларації нардепа / Cкріншот

Щодо цінних паперів, корпоративних прав, об'єктів інтелектуальної власності — такого у декларації у обранця-скандаліста від президентської фракції не знайшли.