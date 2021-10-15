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Королева Великобританії написала лист в окупований Крим (фото)

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
15 жовтня, 14:21
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На монаршому конверті стоїть адреса "Росія, Севастополь"
Канцелярія Королеви справно шле листи / Колаж "Сьогодні"
Канцелярія Королеви справно шле листи / Колаж "Сьогодні"

Учні Малої академії наук окупованого Росією Севастополя похвалилися листом, яке прийшло до них з Лондона з Букінгемського палацу від імені королеви Великобританії Єлизавети II. На конверті стоїть адреса "Росія, Севастополь".

Про це з'явилася публікація в групі Малої академії "ВКонтакте" .

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Відповідь

Лист прийшов у відповідь на послання, яке цього літа учні творчого об'єднання "Цікава англійська" і викладач Олена Залещук направила королеві Єлизаветі II.

Севастопольським школярам на прохання Єлизавети II відповіла фрейліна королеви. Вона написала, що Її Величності було приємно дізнатися, з яким задоволенням севастопольський педагог вчить дітей англійської мови.

"Королева люб'язно подякувала за лист і доклала буклети з цікавою інформацією про себе і свою сім'ю, яку педагог і діти обов'язково пройдуть на занятті", – розповіли в Малій академії наук.

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Тепер там учні складають лист принцу Вільяму і Кейт Міддлтон.

Офіційна позиція Лондона

  • Офіційно Велика Британія не визнає окупацію Росією українського півострова Крим.
  • В останньому зверненні посольства Сполученого Королівства сказано: "Минуло 7 років, як Росія незаконно анексувала український півострів Крим, принісши регіону величезні людські втрати. Велика Британія закликає Росію виконати свої юридичні зобов'язання і припинити незаконний контроль над Кримом" , – йдеться в заяві.
  • Раніше уряд Великобританії закликав Росію звільнити всіх українців, яких незаконно утримують в окупованому Криму і на території РФ.

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