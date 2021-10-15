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Королева Великобритании написала письмо в оккупированный Крым (фото)

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
15 октября, 14:21
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На монаршем конверте стоит адрес "Россия, Севастополь"
Канцелярия Королевы исправно шлет письма / Коллаж "Сегодня"
Канцелярия Королевы исправно шлет письма / Коллаж "Сегодня"

Ученики Малой академии наук оккупированного Россией Севастополя похвастались письмом, которое пришло к ним из Лондона из Букингемского дворца от имени королевы Великобритании Елизаветы II. На конверте стоит адрес "Россия, Севастополь".

Об этом появилась публикация в группе Малой академии "ВКонтакте".

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Ответ

Письмо пришло в ответ на послание, которое этим летом ученики творческого объединения "Занимательный английский" и преподаватель Елена Залещук направила королеве Елизавете II.

Севастопольским школьникам по просьбе Елизаветы II ответила фрейлина королевы. Она написала, что Ее Величеству было приятно узнать, с каким удовольствием севастопольский педагог учит детей английскому языку.

"Королева любезно поблагодарила за письмо и приложила буклеты с интересной информацией о себе и своей семье, которую педагог и ребята обязательно почитают на занятии, – рассказали в Малой академии наук.

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Теперь там ученики составляют письмо принцу Уильяму и Кейт Миддлтон.

Официальная позиция Лондона

  • Официально Великобритания не признает оккупацию Россией украинского полуострова Крым.
  • В последнем обращении посольства Соединенного Королевства сказано: "Прошло 7 лет, как Россия незаконно аннексировала украинский полуостров Крым, принеся региону огромные человеческие потери. Великобритания призывает Россию выполнить свои юридические обязательства и прекратить незаконный контроль над Крымом", – говорится в заявлении.
  • Ранее правительство Великобритании призвало Россию освободить всех украинцев, которых незаконно удерживают в оккупированном Крыму и на территории РФ.

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