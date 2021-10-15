Королева Великобритании написала письмо в оккупированный Крым (фото)

Ученики Малой академии наук оккупированного Россией Севастополя похвастались письмом, которое пришло к ним из Лондона из Букингемского дворца от имени королевы Великобритании Елизаветы II. На конверте стоит адрес "Россия, Севастополь".
Об этом появилась публикация в группе Малой академии "ВКонтакте".
Ответ
Письмо пришло в ответ на послание, которое этим летом ученики творческого объединения "Занимательный английский" и преподаватель Елена Залещук направила королеве Елизавете II.
Севастопольским школьникам по просьбе Елизаветы II ответила фрейлина королевы. Она написала, что Ее Величеству было приятно узнать, с каким удовольствием севастопольский педагог учит детей английскому языку.
"Королева любезно поблагодарила за письмо и приложила буклеты с интересной информацией о себе и своей семье, которую педагог и ребята обязательно почитают на занятии, – рассказали в Малой академии наук.
Теперь там ученики составляют письмо принцу Уильяму и Кейт Миддлтон.
Официальная позиция Лондона
- Официально Великобритания не признает оккупацию Россией украинского полуострова Крым.
- В последнем обращении посольства Соединенного Королевства сказано: "Прошло 7 лет, как Россия незаконно аннексировала украинский полуостров Крым, принеся региону огромные человеческие потери. Великобритания призывает Россию выполнить свои юридические обязательства и прекратить незаконный контроль над Крымом", – говорится в заявлении.
- Ранее правительство Великобритании призвало Россию освободить всех украинцев, которых незаконно удерживают в оккупированном Крыму и на территории РФ.