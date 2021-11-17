"І сняться їй закати й відкати": нардеп Лабунська задрімала в Раді (відео)

Українці у соцмережі висунули припущення, що снилося народній депутатці на роботі

Анжеліка Лабунська відпочила на роботі. Колаж "Сьогодні"

Народна депутатка від "Батьківщини" заснула у сесійній залі під час пленарного засідання парламенту, чим розсмішила користувачів мережі. Відповідне відео в Facebook опублікував фотограф Олександр Гончаров.

На відео можна побачити, як нардеп бореться зі сном – чи законопроєкти не цікаві, чи нудно без бійок і скандалів у сесійній залі, але очі зрадницьки закривалися. Якоїсь миті Лабунська не витримала і задрімала.

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Як відреагували у мережі:

"Їй наснився шум дощу, і кроки твої в тумані".

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"Що тобі сниться, крейсер "Аврора"?".

"Важка робота".

"І сняться їй закати й відкати".

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"Депутат спить, а кошти платників податків на рахунок капають".

Зазначимо, раніше Комітет виборців України опублікував дані, згідно з якими Лабунська у жовтні пропустила понад 90% голосувань Ради. Невже проспала?

Хто така Лабунська і що про неї відомо