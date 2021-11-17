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"І сняться їй закати й відкати": нардеп Лабунська задрімала в Раді (відео)

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
17 листопада, 10:19
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Українці у соцмережі висунули припущення, що снилося народній депутатці на роботі
Анжеліка Лабунська відпочила на роботі. Колаж "Сьогодні"
Анжеліка Лабунська відпочила на роботі. Колаж "Сьогодні"

Народна депутатка від "Батьківщини" заснула у сесійній залі під час пленарного засідання парламенту, чим розсмішила користувачів мережі. Відповідне відео в Facebook опублікував фотограф Олександр Гончаров.

На відео можна побачити, як нардеп бореться зі сном – чи законопроєкти не цікаві, чи нудно без бійок і скандалів у сесійній залі, але очі зрадницьки закривалися. Якоїсь миті Лабунська не витримала і задрімала.

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Як відреагували у мережі:

"Їй наснився шум дощу, і кроки твої в тумані".

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"Що тобі сниться, крейсер "Аврора"?".

"Важка робота".

"І сняться їй закати й відкати".

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"Депутат спить, а кошти платників податків на рахунок капають".

Зазначимо, раніше Комітет виборців України опублікував дані, згідно з якими Лабунська у жовтні пропустила понад 90% голосувань Ради. Невже проспала?

Хто така Лабунська і що про неї відомо

  • Український політик, юрист, громадська діячка, правозахисниця. Народний депутат України V, VI, VII, IX скликань. Була головою Житомирської обласної ради з 12 листопада 2015 року до 26 вересня 2016-го. 2013 року її називали однією з найбагатших жінок-депутатів.
  • А у 2020 році Лабунську в Раді засікли за незвичайним заняттям. Нардеп від "Батьківщини" зовсім занудьгувала при розгляді законопроєкту про ринок землі, і вона під час пленарного засідання грала в ігри.

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