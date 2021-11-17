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"И снятся ей закаты и откаты": нардеп Лабунская вздремнула в Раде (видео)

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
17 ноября, 10:19
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Украинцы в соцсети выдвинули предположения, что снилось народному депутату на работе
Анжелика Лабунская отдохнула на работе. Коллаж "Сегодня"
Анжелика Лабунская отдохнула на работе. Коллаж "Сегодня"

Народный депутат от "Батькивщины" уснула в сессионном зале во время пленарного заседания парламента, чем рассмешила пользователей сети. Соответствующее видео в Facebook опубликовал фотограф Александр Гончаров.

На видео можно увидеть, как нардеп борется со сном – то ли законопроекты не интересные, то ли скучно без драк и скандалов в сессионном зале, но глаза предательски закрывались. В какой-то момент Лабунская не выдержала и вздремнула.

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Как отреагировали в сети:

"Ей приснился шум дождя, и шаги твои в тумане".

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"Что тебе снится, крейсер "Аврора"?".

"Тяжелая работа".

"И снятся ей закаты и откаты".

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"Депутат спит, а средства налогоплательщиков на счет капают".

Отметим, ранее Комитет избирателей Украины опубликовал данные, согласно которым Лабунская в октябре пропустила более 90% голосований Рады. Неужели проспала?

Кто такая Лабунская и что о ней известно

  • Украинский политик, юрист, общественный деятель, правозащитница. Народный депутат Украины V, VI, VII, IX созывов. Была главой Житомирского областного совета с 12 ноября 2015 года по 26 сентября 2016-го. В 2013 году ее называли одной из самых богатых женщин-депутатов.
  • А в 2020 году Лабунскую в Раде засекли за необычным занятием. Нардеп от "Батькивщины" совсем заскучала при рассмотрении законопроекта о рынке земли, и она прямо во время пленарного заседания играла в игры.

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