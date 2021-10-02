Затриманому Саакашвілі запропонували угоду – ЗМІ

Між лідером "Грузинської мрії" Бідзіною Іванішвілі і Саакашвілі давнє протистояння / Колаж "Сьогодні"

Грузинські журналісти отримали інформацію, що влада Грузії запропонувала угоду затриманому 1 жовтня колишньому президенту країни Міхеілу Саакашвілі.

Про це повідомляє агентство "Грузія онлайн" з посиланням на заяву головного редактора грузинської газети "Хроніка+" Елісо Кіладзе.

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За даними Кіладзе, провладна партія "Грузинська мрія" пропонувала Саакашвілі повернутися в Україну. Натомість Саакашвілі гарантували, що його партія "Єдиний національний рух" отримає непоганий результаті на виборах. За словами журналістки, екс-президент відмовився і оголосив голодування.

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"Влада готова була піти на все, аби не тримати Саакашвілі у в'язниці", – сказала Елісо Кіладзе.

Як розвивалися події

Нагадаємо, вранці 1 жовтня голова Виконавчого комітету реформ при президенті України Міхеїл Саакашвілі розмістив ролик, в якому повідомив, що він вже прибув до Грузії.

У пошуках колишнього президента Грузії вдень з Зугдіді в Батумі попрямували підрозділи спеціального призначення. Місцева преса повідомляла, що проходять обшуки.

При цьому заступник міністра внутрішніх справ Грузії Олександр Дарахвелидзе вдень спростував інформацію, що перекидання спеціальних підрозділів здійснено через Саакашвілі. Політики заявляли, що Саакашвілі не перетинав кордон їхньої країни.

Увечері прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив про арешт Саакашвілі. За наявною в ЗМІ інформації, він знаходиться в СІЗО Руставі.

"Наші правоохоронці провели операцію із затримання розшукуваного Міхеїла Саакашвілі на найвищому рівні. У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес знаходився під повним контролем", – заявив Гарібашвілі.

Вночі з'явилося відео затримання політика.

МЗС України запросило представників посольства Грузії в Україні для отримання офіційної інформації про підстави і обставини затримання громадянина України Міхеїла Саакашвілі.