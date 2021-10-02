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Затриманому Саакашвілі запропонували угоду – ЗМІ

Ірина Ковальчук
2 жовтня, 00:34
Що відомо про знаходження Міхеїла Саакашвілі в ув'язненні

Між лідером "Грузинської мрії" Бідзіною Іванішвілі і Саакашвілі давнє протистояння / Колаж "Сьогодні"

Грузинські журналісти отримали інформацію, що влада Грузії запропонувала угоду затриманому 1 жовтня колишньому президенту країни Міхеілу Саакашвілі.

Про це повідомляє агентство "Грузія онлайн" з посиланням на заяву головного редактора грузинської газети "Хроніка+" Елісо Кіладзе.

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За даними Кіладзе, провладна партія "Грузинська мрія" пропонувала Саакашвілі повернутися в Україну. Натомість Саакашвілі гарантували, що його партія "Єдиний національний рух" отримає непоганий результаті на виборах. За словами журналістки, екс-президент відмовився і оголосив голодування.

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"Влада готова була піти на все, аби не тримати Саакашвілі у в'язниці", – сказала Елісо Кіладзе.

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Як розвивалися події

  • Нагадаємо, вранці 1 жовтня голова Виконавчого комітету реформ при президенті України Міхеїл Саакашвілі розмістив ролик, в якому повідомив, що він вже прибув до Грузії.
  • У пошуках колишнього президента Грузії вдень з Зугдіді в Батумі попрямували підрозділи спеціального призначення. Місцева преса повідомляла, що проходять обшуки.
  • При цьому заступник міністра внутрішніх справ Грузії Олександр Дарахвелидзе вдень спростував інформацію, що перекидання спеціальних підрозділів здійснено через Саакашвілі. Політики заявляли, що Саакашвілі не перетинав кордон їхньої країни.
  • Увечері прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив про арешт Саакашвілі. За наявною в ЗМІ інформації, він знаходиться в СІЗО Руставі.
  • "Наші правоохоронці провели операцію із затримання розшукуваного Міхеїла Саакашвілі на найвищому рівні. У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес знаходився під повним контролем", – заявив Гарібашвілі.
  • Вночі з'явилося відео затримання політика.
  • МЗС України запросило представників посольства Грузії в Україні для отримання офіційної інформації про підстави і обставини затримання громадянина України Міхеїла Саакашвілі.

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