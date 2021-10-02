Задержанному Саакашвили предложили сделку – СМИ

Между лидером "Грузинской мечты" Бидзиной Иванишвили и Саакашвили давнее противостояние / Коллаж "Сегодня"

Грузинские журналисты получили информацию, что власти Грузии предложили сделку задержанному 1 октября бывшему президенту страны Михеилу Саакашвили.

Об этом сообщает агентство "Грузия онлайн" со ссылкой на заявление главного редактора грузинской газеты "Хроника+" Элисо Киладзе.

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По данным Киладзе, провластная партия "Грузинская мечта" предлагала Саакашвили вернуться в Украину. Взамен Саакашвили гарантировали, что его партия "Единое национальное движение" получит неплохой результат на выборах. По словам журналистки, экс-президент отказался и объявил голодовку.

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"Власти готовы были пойти на все, лишь бы не держать Саакашвили в тюрьме", – сказала Элисо Киладзе.

Как развивались события

Напомним, утром 1 октября глава Исполнительного комитета реформ при президенте Украины Михеил Саакашвили разместил ролик, в котором сообщил, что он уже прибыл в Грузию.

В поисках бывшего президента Грузии днем из Зугдиди в Батуми направились подразделения специального назначения. Местная пресса сообщала о проходящих обысках.

При этом замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе днем опроверг информацию, что переброска специальных подразделений осуществлена из-за Саакашвили. Политики заявили, что Саакашвили не пересекал границу их страны.

Вечером премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил об аресте Саакашвили. По имеющейся в СМИ информации, он находится в СИЗО Рустави.

"Наши правоохранители провели операцию по задержанию разыскиваемого Михеила Саакашвили на самом высоком уровне. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс находился под полным контролем", — заявил Гарибашвили.

Ночью появилось видео задержания политика.

МИД Украины пригласило представителей посольства Грузии в Украине для получения официальной информации об основаниях и обстоятельствах задержания гражданина Украины Михеила Саакашвили.