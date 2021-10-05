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Затримання Саакашвілі – з'явилися кадри з квартири (відео)

Марія Дмитренко
5 жовтня, 12:54
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Саакашвілі затримали 1 жовтня. Фото: з відкритих джерел

З'явилися кадри затримання голови Виконавчого комітету реформ при президенті України, президента Грузії (2004-2013) Міхеїла Саакашвілі в квартирі.

Відповідне відео публікують місцеві телеканали.

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На кадрах видно, як Саакашвілі надягають наручники.

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Що відомо про затримання

  • Експрезидент Грузії прилетів до країни через 8 років після того, як покинув її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. Після його прибуття з'явилася інформація, що його готуються заарештувати.
  • Саакашвілі все ж затримали в Грузії. У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес відбувався під повним контролем.
  • Згодом ЗМІ почали публікувати перші кадри арешту колишнього президента Грузії. За інформацією гендиректора телекомпанії "Мтаварі Архі" Ніки Гварамія, Саакашвілі був затриманий у Тбілісі.
  • Після арешту МЗС України зажадало від посольства Грузії пояснень про підстави та обставини затримання громадянина України Михеїла Саакашвілі.
  • Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить все можливе для звільнення голови Виконавчого комітету реформ Михеїла Саакашвілі.
  • Прем'єр-міністр Грузії назвав умову повернення Михеїла Саакашвілі до України.

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