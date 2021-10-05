Затримання Саакашвілі – з'явилися кадри з квартири (відео)

Саакашвілі затримали 1 жовтня. Фото: з відкритих джерел
З'явилися кадри затримання голови Виконавчого комітету реформ при президенті України, президента Грузії (2004-2013) Міхеїла Саакашвілі в квартирі.
Відповідне відео публікують місцеві телеканали.
На кадрах видно, як Саакашвілі надягають наручники.
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Що відомо про затримання
- Експрезидент Грузії прилетів до країни через 8 років після того, як покинув її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. Після його прибуття з'явилася інформація, що його готуються заарештувати.
- Саакашвілі все ж затримали в Грузії. У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес відбувався під повним контролем.
- Згодом ЗМІ почали публікувати перші кадри арешту колишнього президента Грузії. За інформацією гендиректора телекомпанії "Мтаварі Архі" Ніки Гварамія, Саакашвілі був затриманий у Тбілісі.
- Після арешту МЗС України зажадало від посольства Грузії пояснень про підстави та обставини затримання громадянина України Михеїла Саакашвілі.
- Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить все можливе для звільнення голови Виконавчого комітету реформ Михеїла Саакашвілі.
- Прем'єр-міністр Грузії назвав умову повернення Михеїла Саакашвілі до України.