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Задержание Саакашвили – появились кадры из квартиры (видео)

Мария Дмитренко
5 октября, 12:54
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Саакашвили задержали 1 октября. Фото: коллаж "Сегодня"

Появились кадры задержания главы Исполнительного комитета реформ при президенте Украины, президента Грузии (2004-2013) Михеила Саакашвили в квартире.

Соответствующее видео публикуют местные телеканалы.

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На кадрах видно, как Саакашвили надевают наручники.

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Что известно о задержании

  • Экс-президент Грузии прилетел в страну через 8 лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. По его прибытии появилась информация, что его готовятся арестовать.
  • Саакашвили все же задержали в Грузии. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс происходил под полным контролем.
  • Впоследствии СМИ начали публиковать первые кадры ареста бывшего президента Грузии. По информации гендиректора телекомпании "Мтавари Архи" Ники Гварамия, Саакашвили был задержан в Тбилиси.
  • После ареста МИД Украины потребовал от посольства Грузии объяснений об основаниях и обстоятельствах задержания гражданина Украины Михеила Саакашвили.
  • Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все возможное для освобождения главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили.
  • Премьер-министр Грузии назвал условие возвращения Михеила Саакашвили в Украину.

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