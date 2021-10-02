"Я знав, що мене заарештують". Саакашвілі написав лист із СІЗО

Саакашвілі написав лист із в'язниці. Колаж "Сьогодні"
Соратники затриманого 1 жовтня колишнього президента країни Міхеїла Саакашвілі опублікували його лист, який політик написав у СІЗО Руставі. Саакашвілі закликав грузин після голосування захищати свій вибір.
Про це повідомляється на сайті його партії "Єдиний національний рух".
"Останній шанс": навіщо Саакашвілі приїхав до Грузії
"Мої дорогі соратники і мій грузинський народ. Коли я їхав з Києва та приїхав сюди, я знав, що, швидше за все, мене заарештують за сфабрикованими, хибними вироками, винесеними за наказом Путіна. Жодна країна в світі, крім Росії, не визнає цей вирок, але я все ж приїхав, тому що вірю в свою країну і в кожного з вас. Я хочу попросити вас усіх піти на вибори, щоб жоден голос не був втрачений, а після цього ми повинні разом захищати результати референдуму. Моя свобода і, що більш важливо, свобода Грузії повністю залежить від ваших дій і боєздатності. Від цього також залежить міжнародна підтримка. Будь ласка, не сумнівайтеся і вірте, що наша перемога в наших руках, я люблю вас, ваш вірний Міхеїл Саакашвілі", – сказано в листі.
Як розвивалися події
- Нагадаємо, вранці 1 жовтня голова Виконавчого комітету реформ при президенті України Міхеїл Саакашвілі розмістив ролик, в якому повідомив, що він вже прибув до Грузії.
- У пошуках колишнього президента Грузії вдень з Зугдіді до Батумі попрямували підрозділи спеціального призначення. Місцева преса повідомляла, що проходять обшуки.
- При цьому заступник міністра внутрішніх справ Грузії Олександр Дарахвелидзе вдень спростував інформацію, що перекидання спеціальних підрозділів здійснено через Саакашвілі. Політики заявляли, що Саакашвілі не перетинав кордон їхньої країни.
- Увечері прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив про арешт Саакашвілі. За наявною в ЗМІ інформації, він перебуває в СІЗО Руставі.
- "Наші правоохоронці провели операцію із затримання розшукуваного Міхеїла Саакашвілі на найвищому рівні. У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес знаходився під повним контролем", – заявив Гарібашвілі.
- Вночі з'явилося відео затримання політика.
- МЗС України запросило представників посольства Грузії в Україні для отримання офіційної інформації про підстави і обставини затримання громадянина України Міхеїла Саакашвілі.