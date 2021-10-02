"Я знав, що мене заарештують". Саакашвілі написав лист із СІЗО

Саакашвілі написав лист із в'язниці. Колаж "Сьогодні"

Соратники затриманого 1 жовтня колишнього президента країни Міхеїла Саакашвілі опублікували його лист, який політик написав у СІЗО Руставі. Саакашвілі закликав грузин після голосування захищати свій вибір.

Про це повідомляється на сайті його партії "Єдиний національний рух".

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"Мої дорогі соратники і мій грузинський народ. Коли я їхав з Києва та приїхав сюди, я знав, що, швидше за все, мене заарештують за сфабрикованими, хибними вироками, винесеними за наказом Путіна. Жодна країна в світі, крім Росії, не визнає цей вирок, але я все ж приїхав, тому що вірю в свою країну і в кожного з вас. Я хочу попросити вас усіх піти на вибори, щоб жоден голос не був втрачений, а після цього ми повинні разом захищати результати референдуму. Моя свобода і, що більш важливо, свобода Грузії повністю залежить від ваших дій і боєздатності. Від цього також залежить міжнародна підтримка. Будь ласка, не сумнівайтеся і вірте, що наша перемога в наших руках, я люблю вас, ваш вірний Міхеїл Саакашвілі", – сказано в листі.

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Як розвивалися події

Нагадаємо, вранці 1 жовтня голова Виконавчого комітету реформ при президенті України Міхеїл Саакашвілі розмістив ролик, в якому повідомив, що він вже прибув до Грузії.

У пошуках колишнього президента Грузії вдень з Зугдіді до Батумі попрямували підрозділи спеціального призначення. Місцева преса повідомляла, що проходять обшуки.

При цьому заступник міністра внутрішніх справ Грузії Олександр Дарахвелидзе вдень спростував інформацію, що перекидання спеціальних підрозділів здійснено через Саакашвілі. Політики заявляли, що Саакашвілі не перетинав кордон їхньої країни.

Увечері прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив про арешт Саакашвілі. За наявною в ЗМІ інформації, він перебуває в СІЗО Руставі.

"Наші правоохоронці провели операцію із затримання розшукуваного Міхеїла Саакашвілі на найвищому рівні. У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес знаходився під повним контролем", – заявив Гарібашвілі.

Вночі з'явилося відео затримання політика.

МЗС України запросило представників посольства Грузії в Україні для отримання офіційної інформації про підстави і обставини затримання громадянина України Міхеїла Саакашвілі.