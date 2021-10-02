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"Я знав, що мене заарештують". Саакашвілі написав лист із СІЗО

Ірина Ковальчук
2 жовтня, 10:05
У в'язниці політик закликає грузинський народ захистити свій вибір

Саакашвілі написав лист із в'язниці. Колаж "Сьогодні"

Соратники затриманого 1 жовтня колишнього президента країни Міхеїла Саакашвілі опублікували його лист, який політик написав у СІЗО Руставі. Саакашвілі закликав грузин після голосування захищати свій вибір.

Про це повідомляється на сайті його партії "Єдиний національний рух".

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"Мої дорогі соратники і мій грузинський народ. Коли я їхав з Києва та приїхав сюди, я знав, що, швидше за все, мене заарештують за сфабрикованими, хибними вироками, винесеними за наказом Путіна. Жодна країна в світі, крім Росії, не визнає цей вирок, але я все ж приїхав, тому що вірю в свою країну і в кожного з вас. Я хочу попросити вас усіх піти на вибори, щоб жоден голос не був втрачений, а після цього ми повинні разом захищати результати референдуму. Моя свобода і, що більш важливо, свобода Грузії повністю залежить від ваших дій і боєздатності. Від цього також залежить міжнародна підтримка. Будь ласка, не сумнівайтеся і вірте, що наша перемога в наших руках, я люблю вас, ваш вірний Міхеїл Саакашвілі", – сказано в листі.

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Як розвивалися події

  • Нагадаємо, вранці 1 жовтня голова Виконавчого комітету реформ при президенті України Міхеїл Саакашвілі розмістив ролик, в якому повідомив, що він вже прибув до Грузії.
  • У пошуках колишнього президента Грузії вдень з Зугдіді до Батумі попрямували підрозділи спеціального призначення. Місцева преса повідомляла, що проходять обшуки.
  • При цьому заступник міністра внутрішніх справ Грузії Олександр Дарахвелидзе вдень спростував інформацію, що перекидання спеціальних підрозділів здійснено через Саакашвілі. Політики заявляли, що Саакашвілі не перетинав кордон їхньої країни.
  • Увечері прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив про арешт Саакашвілі. За наявною в ЗМІ інформації, він перебуває в СІЗО Руставі.
  • "Наші правоохоронці провели операцію із затримання розшукуваного Міхеїла Саакашвілі на найвищому рівні. У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес знаходився під повним контролем", – заявив Гарібашвілі.
  • Вночі з'явилося відео затримання політика.
  • МЗС України запросило представників посольства Грузії в Україні для отримання офіційної інформації про підстави і обставини затримання громадянина України Міхеїла Саакашвілі.

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