"Я знал, что меня арестуют". Саакашвили написал письмо из СИЗО

Саакашвили написал письмо из заточения. Коллаж "Сегодня"

Соратники задержанного 1 октября бывшего президента страны Михеила Саакашвили опубликовали его письмо, которое политик написал в СИЗО Рустави. Саакашвили призвал грузин после голосования защищать свой выбор.

Об этом сообщается на сайте его партии "Единое национальное движение".

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"Мои дорогие соратники и мой грузинский народ. Когда я уезжал из Киева и приехал сюда, я знал, что, скорее всего, меня арестуют по сфабрикованным, ложным приговорам, вынесенным по приказу Путина. Ни одна страна в мире, кроме России, не признает этот приговор, но я все же приехал, потому что верю в свою страну и в каждого из вас. Я хочу попросить вас всех пойти на выборы, чтобы ни один голос не был потерян, а после этого мы должны вместе защищать результаты референдума. Моя свобода и, что более важно, свобода Грузии полностью зависит от ваших действий и боеспособности. От этого также зависит международная поддержка. Пожалуйста, не сомневайтесь и верьте, что наша победа в наших руках, я люблю вас, ваш верный Михеил Саакашвили", – сказано в письме.

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Как развивались события

Напомним, утром 1 октября глава Исполнительного комитета реформ при президенте Украины Михеил Саакашвили разместил ролик, в котором сообщил, что он уже прибыл в Грузию.

В поисках бывшего президента Грузии днем из Зугдиди в Батуми направились подразделения специального назначения. Местная пресса сообщала о проходящих обысках.

При этом замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе днем опроверг информацию, что переброска специальных подразделений осуществлена из-за Саакашвили. Политики заявили, что Саакашвили не пересекал границу их страны.

Вечером премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил об аресте Саакашвили. По имеющейся в СМИ информации, он находится в СИЗО Рустави.

"Наши правоохранители провели операцию по задержанию разыскиваемого Михеила Саакашвили на самом высоком уровне. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс находился под полным контролем", – заявил Гарибашвили.

Ночью появилось видео задержания политика.

МИД Украины пригласил представителей посольства Грузии в Украине для получения официальной информации об основаниях и обстоятельствах задержания гражданина Украины Михеила Саакашвили.