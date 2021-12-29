Біля України знову буде "гаряче" — Путін і Лукашенко готують військові маневри

Лукашенко домовився, щоб навчання були вічними / Колаж "Сьогодні"
Військові формування Росії, частково відведені від кордонів України, пішли ненадовго. Президент Росії Володимир Путін, зібравшись разом із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, вирішив на початку 2022 року провести нові російсько-білоруські військові навчання.
Про це повідомляє агентство ТАРС.
Жодного дня без навчань!
"Я вас давно просив, щоб ми не зупиняли нашу співпрацю в оборонній галузі та у ВПК. Ви завжди підтримували мене. Я ось звернувся до вас, щоб ви не зупиняли наші спільні навчання. Щоб ми продовжили створення центрів навчання наших хлопців насамперед новим зразкам військової техніки, яку ми в Росії закуповуємо. Процес навчань зупиняти не треба", — дуже просив Лукашенко господаря Кремля.
При цьому самопроголошений білоруський лідер наполегливо запрошував російські війська проводити навчання на території його країни.
"Ви та ваші військові розглядаєте мою пропозицію щодо навчання на території Білорусі. Хотілося б, щоб це рішення було прийнято вами – це на користь білорусько-російським відносинам. Тобто за всіма напрямками ми співпрацюємо і це робитимемо завжди", — заявив Лукашенко.
На що Путін відповів: "Ну, як ви і пропонували, ми проведемо на початку року, військові погодять, не знаю, коли вони вирішать. У лютому може".
Ситуація
- На початку грудня Кремль поганяв по Азовському морю свій військово-морський флот, через що перекрив судноплавство на 70% акваторії водойми.
- Росіянам заважали всі, включаючи український військовий корабель "Донбас". У Росії висловили стурбованість, що український корабель може спробувати пройти через захоплену РФ у 2014 році Керченську протоку.
- Також на початку грудня Білорусь та Росія провели військові навчання біля українського кордону. За цими маневрами уважно стежили в НАТО.
- Перед цим Росія направила до Білорусі у межах раптової перевірки бойової готовності підрозділ десантників. Внаслідок цих навчань загинули двоє російських військових.
- А взагалі, стотисячного війська росіян поблизу наших кордонів недостатньо для повномасштабного вторгнення в Україну. Так вважає секретар РНБО Олексій Данілов.
- Тим часом за пересуванням військ Росії біля кордонів України стали спостерігати ВПС США. Виконувати відповідне завдання розпочали літак наземного спостереження E-8C та літак-розвідник RC-135V.