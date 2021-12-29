Возле Украины снова будет "горячо" — Путин и Лукашенко готовят военные маневры

Лукашенко договорился, чтобы учения были вечными / Коллаж "Сегодня"
Военные формирования России, частично отведенные от границ Украины, ушли ненадолго. Президент России Владимир Путин, собравшись вместе с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, решил в начале 2022 года провести новые российско-белорусские военные учения.
Об этом сообщает агентство ТАСС.
Ни дня без учений!
"Я вас давно просил, чтобы мы не останавливали наше сотрудничество в оборонной отрасли и в ВПК. Вы меня всегда поддерживали. Я вот обратился к вам, чтобы вы не останавливали наши совместные учения. Чтобы мы продолжили создание центров по обучению наших ребят прежде всего новым образцам военной техники, которую мы в России закупаем. Процесс учений останавливать не надо", – очень просил Лукашенко хозяина Кремля.
При этом самопровозглашенный белорусский лидер настойчиво приглашал российские войска проводить учения на территории его страны.
"Вы и ваши военные рассматриваете мое предложение по учениям на территории Беларуси. Хотелось бы, чтобы эти решения были приняты вами – это на пользу белорусско-российским отношениям. Т.е. по всем направлениями ми сотрудничаем и это будем делать всегда", – заявил Лукашенко.
На что Путин ответил: "Ну, как вы и предлагали, мы проведем в начале года, военные согласуют, не знаю, когда они там решат. В феврале может".
Ситуация
- В начале декабря Кремль погонял по Азовскому морю свой военно морской флот, из-за чего перекрыл судоходство на 70% акватории водоема.
- Россиянам мешали все, включая украинский военный корабль "Донбасс". В России выразили обеспокоенность, что украинский корабль может попытаться пройти через захваченный РФ в 2014 году Керченский пролив.
- Также в начале декабря Беларусь и Россия провели военные учения возле украинской границы. За этими маневрами внимательно следили в НАТО.
- Перед этим Россия направила в Беларусь в рамках внезапной проверки боевой готовности подразделение десантников. В результате этих учений погибли двое российских военных.
- А вообще стотысячного войска россиян вблизи наших границ недостаточно для полномасштабного вторжения в Украину. Так считает секретарь СНБО Алексей Данилов.
- Тем временем за передвижение войск России у границ Украины стали наблюдать ВВС США. К выполнению соответствующего задания приступили самолет наземного наблюдения E-8C и самолет-разведчик RC-135V.