Возле Украины снова будет "горячо" — Путин и Лукашенко готовят военные маневры

Лукашенко договорился, чтобы учения были вечными / Коллаж "Сегодня"

Военные формирования России, частично отведенные от границ Украины, ушли ненадолго. Президент России Владимир Путин, собравшись вместе с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, решил в начале 2022 года провести новые российско-белорусские военные учения.

Об этом сообщает агентство ТАСС.

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Ни дня без учений!

"Я вас давно просил, чтобы мы не останавливали наше сотрудничество в оборонной отрасли и в ВПК. Вы меня всегда поддерживали. Я вот обратился к вам, чтобы вы не останавливали наши совместные учения. Чтобы мы продолжили создание центров по обучению наших ребят прежде всего новым образцам военной техники, которую мы в России закупаем. Процесс учений останавливать не надо", – очень просил Лукашенко хозяина Кремля.

При этом самопровозглашенный белорусский лидер настойчиво приглашал российские войска проводить учения на территории его страны.

"Вы и ваши военные рассматриваете мое предложение по учениям на территории Беларуси. Хотелось бы, чтобы эти решения были приняты вами – это на пользу белорусско-российским отношениям. Т.е. по всем направлениями ми сотрудничаем и это будем делать всегда", – заявил Лукашенко.

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На что Путин ответил: "Ну, как вы и предлагали, мы проведем в начале года, военные согласуют, не знаю, когда они там решат. В феврале может".

Ситуация